¡È¥×¥ì¥ß¥¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ÎÃË¡É¤¬ÉÔÌ¾ÍÀµÏ¿¡ÄÀèÈ¯¤·¤¿ºÇ½é¤Î4»î¹ç¤ÇÁ´ÇÔ¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë½é
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£22Æü¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë0¡Ý3¤Ç´°ÇÔ¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ç6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤¬Áû¤¬¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥µ¥¯¤ÏÆ±»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÏ¿¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢68Ê¬¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥µ¥¯¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½é¤Î4»î¹ç¤ÇÁ´ÇÔ¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤«¤é¡È±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â³Û¡É¤Î°ÜÀÒ¶â1²¯2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó256²¯±ß¡Ë¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¤¥µ¥¯¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì8»î¹ç¤Ç0¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡£ÆÀÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ç¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥µ¥¯¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬ÉÔÄ´¤Ê¤Î¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë12»î¹ç¤Ç6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1995¡Ý96¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¢2015¡Ý16¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢16¡Ý17¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤ËÂ³¤¯4¥¯¥é¥ÖÌÜ¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö8¡×¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¤Æ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÏÌ´Êª¸ì¤À¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë0¡Ý3¤Ç´°ÇÔ¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ç6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤¬Áû¤¬¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥µ¥¯¤ÏÆ±»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÏ¿¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢68Ê¬¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥µ¥¯¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½é¤Î4»î¹ç¤ÇÁ´ÇÔ¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥µ¥¯¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬ÉÔÄ´¤Ê¤Î¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë12»î¹ç¤Ç6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1995¡Ý96¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡¢2015¡Ý16¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢16¡Ý17¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤ËÂ³¤¯4¥¯¥é¥ÖÌÜ¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö8¡×¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¤Æ¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÏÌ´Êª¸ì¤À¤È¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£