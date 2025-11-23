¡Ö¹ñÆâ¤Î·è¾¡Àï¤Ï°ìÅÙ¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×Ä®ÅÄ½é±É´§¤ËÎÞ¡¢¾»»Ò¸»¤¬Êâ¤ó¤ÀäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î7Ç¯´Ö
¡¡J1»²Àï2µ¨ÌÜ¤Î2025Ç¯¤â½ªÈ×¤Þ¤Ç¾å°ÌÀïÀþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï3²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È½à·è¾¡¡¦FCÅìµþÀï¤Î¸å¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¤â¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤«¤±¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÁ°Ç¯²¦¼Ô¡¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È·è¾¡Àï¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤«¤éÄ®ÅÄ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¶¯ÅÙ¤È±Ô¤µ¤òÈäÏª¡£»î¹ç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¡£³«»Ï6Ê¬¤ËÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î°ì·â¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Á°È¾32Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤ÎÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁêÇÏ¤¬»ÅÎ±¤á¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤«¤é¿À¸Í¤Ï²¹Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹ÂçÇ÷Í¦Ìé¤òÅêÆþ¤·¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÈ¾11Ê¬¤ËºÆ¤ÓÆ£Èø¤¬¥´¡¼¥ë¡£ºÇ¸å¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¸«»ö¤ËÎò»ËÅª¤Ê½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼êÃæ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢2023Ç¯¤ËJ2¤òÍ¥¾¡¤·¡¢2024Ç¯¤«¤éJ1¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¿·¶½ÀªÎÏ¡É¤À¤±¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ·Ð¸³¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º»þÂå¤Ë6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¾»»Ò¸»¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾»»Ò¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¼éÈ÷¿Ø¤òÎÏ¶¯¤¯ÅýÎ¨¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤é¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´¿´î¤ÎÍº¶«¤Ó¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¹æµã¡£¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê½Å°µ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¼ã¼ê¡¢Ãæ·ø¤Î»þ¤Ë¥ß¥Ä¤µ¤ó¡Ê¾®³Þ¸¶ËþÃË¡Ë´Þ¤á¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤À¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾»»Ò¼«¿È¤âºÇ½é¤«¤éÄ®ÅÄ¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö2024Ç¯¤ËËÍ¤¬Ä®ÅÄ¤ËÍè¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òJ1¤Ë»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÅÓÃæ¤«¤éÁêÇÏ¤ä¡ÊÃæ»³¡ËÍºÂÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºòÇ¯J1¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¹õÅÄ¹ä¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¿Í¡£¡ØÃ¯¤â¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥¿¥¤¥È¥ë¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È2Ç¯´Ö¤Î¥¬¥à¥·¥ã¥é¤À¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡¾»»ÒËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï7¸ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢2018Ç¯¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤«¤é7Ç¯¤â¤Î·îÆü¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2018Ç¯¤Ï¥í¥·¥¢WÇÕ¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢ACL¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤ØÉë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î°Û¹ñ¤Ç¤ÏÁê¼¡¤°¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿³¤³°Ä©Àï¤òÌó1Ç¯¤ÇÃÇÇ°¡£µ¢¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²ÒÄ¾Á°¤Î2020Ç¯2·î¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø°ÜÀÒ¡£J¥ê¡¼¥°¤ÇºÆµ¯¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤âÆ¨¤·¡¢¾»»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ´¶¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë¤Ï¸ÅÁã¡¦¼¯Åç¤Ø°ÜÀÒ¡£ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¡È¾ï¾¡·³ÃÄÉü³èÀÁÉé¿Í¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ÈÀÕÇ¤¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¼ê¤Î´ØÀî°êËü¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ªÈ×¤Ï½ÐÈÖ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Î¾»»Ò¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò³«¤«¤º¡¢°ì¿Í¤ÇÇº¤ß¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢ñÁÀå¤Çµ¤¤µ¤¯¤ÊÃË¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢Ã¯¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
