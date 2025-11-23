ÅìµþÏÑ¤ÇM7.3¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÂçÃÏ¿ÌÁÛÄê¡¡ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô±¿±Ä·±Îý¡¡¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¸þ¾åÌÜ»Ø¤¹
ÅìµþÏÑ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢ÅìµþÏÑ¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬¡¢ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸áÁ°9»þ¡¢ÅìµþÏÑ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.3¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÁÛÄê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÌÚ¹¹ÄÅ±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë»Ô¤ÎÄ£¼Ë¤Î8³¬¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÊÕË§Ë®»ÔÄ¹¤Ï¤¸¤áºÒ³²ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿¦°÷¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ÆºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹ñ¤ä¸©¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤ê¡¢»ÔÆâ³ÆÃÏ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈï³²¤Î¾ðÊó¤òÃÏ¿Þ¤Î¾å¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»ÔÆâ¤ÎÈòÆñ½ê¤È·ë¤Ó¡¢ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿½»Ì±¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÈòÆñ½ê¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7¥¯¥é¥¹¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ò¤ª¤è¤½70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ï¡¢·±Îý¤òÄÌ¤¸¤ÆºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Îµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤äÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾¸å¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
