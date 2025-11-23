Í»ÄÌ¤¬Íø¤¯¤«¤é¥Ñー¥È¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡£¤Ç¤â»þµë1230±ß¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÏÂ»¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂ»¤ÊÆ¯¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»þµë1230±ß¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤·¤¿¤È¤¤Î¼ýÆþ
ºÇ½é¤Ë¡¢¼ýÆþÌÌ¤ÎÇÄ°®¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»þµë1230±ß¤Ç·î160»þ´ÖÆ¯¤¯¤È¡¢·î¼ý¤Ï19Ëü6800±ß¡¢Ç¯¼ý¤Ï236Ëü1600±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å½à¤Ï°ìÄê¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï¤³¤ì¤è¤ê2～3Ëü±ß¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶á¤¤Ï«Æ¯»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¡¢»þµë¤¬ÃÏ°è¤ä¶È¼ï¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤êÄã¤¤¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¼ýÆþ¤Î¿¤Ó¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥È¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÌÌ¤Îº¹
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÊÂ¤ß¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤¬¥Ñー¥È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¡Íø¸üÀ¸¤ä¾ÞÍ¿¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÂÔ¶ø¤Ëº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¾ÞÍ¿¤äÂà¿¦¶â¤Î»Ùµë¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾ºµë¤ÎÉý¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÔ¶øÌÌ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Ã»´ü¤è¤ê¤â¤à¤·¤íÄ¹´ü¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆ±¤¸»þµë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾ÞÍ¿¤¬¤¢¤ë¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤È¤Ê¤¤¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤äÀ¸³¶¤Ç¸«¤¿¤È¤¤ËÂç¤¤Ê¼ýÆþº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ýÆþ¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþµÁÌ³¤¬À¸¤¸¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢¥Ñー¥È¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¼ê¼è¤ê½Å»ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾Íè¤ÎÊÝ¾ã¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¾Íè¤ÎÌÜÅª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²È·×¤Î°ÂÄê¤È°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¾Íè¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«
Æ¯¤Êý¤ÎÂ»ÆÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ¯¤Êý¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾ºµë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤»þµë¤Î¹â¤¤»Å»ö¤Ë°Ü¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡ÖÆÀ¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤É¤ì¤À¤±Ä¹»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤â¾ºµë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡¢Àµ¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡¢»Å»öÆâÍÆ¤¬¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¼ýÆþ¤Î¾å¾º¤Ï´üÂÔ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤ÏÀÑ¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾Íè¤ÎÉ¾²Á¤äµëÍ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤¤¤¿»þ´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´ÖÆ¯¤¯¤Û¤ÉÆÀ¤ò¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤Ê¤Î¤«¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼ýÆþ°Ê³°¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÁêÅö¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤äÂÎÎÏ¡¢²ÈÄí¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ê¤É¡¢¼ýÆþ°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²È»ö¡¦°é»ù¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤òÊÂ¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢À¸³è¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¶ÐÈñ¤ä³°¿©Èñ¤Ê¤É¡¢ÊÝ°éÎÁ¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤»Ù½Ð¤âÁý²Ã¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
»þµë¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯¤Û¤ÉÈè¤ì¤ë¤Î¤Ë¼ýÆþ¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤È»þ´Ö¡¢ÂÎÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤³¤Ë¹Í¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºÇÅ¬¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¸«¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ¯¤Êý¡¦¼ýÆþ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤è¤¦
»þµë1230±ß¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÁêÅö¤òÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Â»¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼ýÆþ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»þµë¿å½à¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¡¢¾Íè¤Î¾ºµë¤ä¥¥ã¥ê¥¢¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ÈÀ¸³è¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Æ¯¤¯»þ´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ýÆþ¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¾Íè¤Î°ÂÄê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤éÊÌ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤äÀ¸³è¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆ¯¤Êý¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÆÀ¡×¤ò¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー