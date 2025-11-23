ILLIT¡¢¡Ö²Ä°¦¤µÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×³«ºÅ!?¿·SG¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¤â¤¦²Ä°¦¤¤¤À¤±¤ÎILLIT¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥ó¥Ò¡¢À©ÉþÉ÷¥ï¥ó¥Ô¤Ç¡È½éÎø¡É¥Ó¥¸¥å
Íè¤ë11·î24Æü¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤Ï1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÁÖ²÷¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÃÎ¤é¤»¤ëÆ²¡¹¤È¤·¤¿Àë¸À¤À¡£¸«´·¤ì¤Ê¤¤¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù
¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ILLIT¤ÎÊúÉé¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£Æ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ä°¦¤¤Ì¥ÎÏ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ØNOT ME¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¼«Ê¬¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
°ìÁØÀ®Ä¹¤·¤¿ILLIT¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²»³Ú¤ÎÎ¾Êý¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÀ¤ë¤¯È®Þã¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±Û¤¨¡¢Í·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¸Â³¦¤Î¤Ê¤¤É½¸½ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¥ì¥²¥¨¥ê¥º¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬½¸Ãæ¤·¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤¬ÃæÆÇÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Þ¤á¤¿ï£¡¹¤¿¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø
À¤³¦Åª¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¤ÎÁêÀ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×1°Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Ï¥ê¥¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¥µ¡¼¥·¥ã¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¤ä¥æ¥é¤È¡¢´Ú¹ñ¤È³¤³°¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºî¶Ê¤Èºî»ì¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£
¼ýÏ¿¶Ê¡ØNOT ME¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ØPink Like Suki¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î½÷À¥Ç¥å¥ª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ú¥Ö¥ë¥º¡õ¥¿¥à¥¿¥à¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢È®Þã¤È¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ê¡¢¥ß¥ó¥¸¥å¡¢¥â¥«¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ILLIT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤ò²Ã¤¨¤¿¡£´ñÈ´¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃíÌÜ
¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤ò¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ÈÂÓ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¾þ¤ë¡È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤¬10¡Á20Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î21¡Á23Æü¡¢²Ä°¦¤¤ILLIT¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡ÖCUTE IS DEAD¥¾¡¼¥ó¡×¤¬¡¢Î¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¤ÎHYBE¼Ò²°¤ÎÎÙ¤Î¸ø±à¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤È¥é¥Ã¥¡¼¥É¥í¡¼¤Ê¤É¤Ø¤Î¿Í¡¹¤Î»²²Ã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ILLIT¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÅöÆü¤Î24Æü¡¢¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¶è¤Î¥á¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹COEX¤Ç¡Ö²Ä°¦¤µÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«¤¡¢GLLIT¡ÊILLIT¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£