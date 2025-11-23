¡Öº£Æü¹¥¤¡×»²²ÃJK¡¢°Å¤á¤Î¿·¥Ø¥¢¥«¥é¡¼ÈäÏª¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿·Á¯¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤»¤ê¤Ê¡Êº´Æ£¶ÜºÚ¡Ë¤¬11·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×»²²ÃJK¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥óÀ®¸ù¡×Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¿·¥Ø¥¢
10·î15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö½©¥«¥é¡¼ ¥à¡¼¥¹¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¡¢¡ÖÈ±¿§°Å¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ÅÈ±¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿·Á¯¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ÅÈ±ºÇ¹â¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥óÀ®¸ù¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¥Ï¥í¥óÊÔ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
