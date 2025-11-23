¤»¤Ã¤«¤¯¥é¥Ö¥é¥Ö¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¤Ï¡Ä¡Ã¥«¥ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¤¥«¥Ê¥¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
SÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢Èà»á¡¦E¸¶¤µ¤ó¤Îç´Æâ¼ÍÀº¾ã³²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤ÈÎø¿Í´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ïº£¡¢ËèÆü¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Û¤É¸òºÝ¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥ì¤È¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
SÍÕ¤µ¤ó¤ËE¸¶¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
SÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢E¸¶¤µ¤ó¤Î¥áー¥ë¤Ë¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÊÌ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿SÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ï¥«¥ì¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
SÍÕ¤µ¤ó¤ÈE¸¶¤µ¤ó¤Î¸òºÝ¤Ï½çÄ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±À³¤ÎÏÃ¤â½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
E¸¶¤µ¤ó¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÆÍÁ³¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢SÍÕ¤µ¤ó¤¬¥«¥ì¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
E¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤É¤¦¤»¥¤¥«¥Ê¥¤¤«¤é¤ÈÁÞÆþ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SÍÕ¤µ¤ó¤Ï¥«¥ì¤È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈà½÷¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Ë¤âÀ¤ÎÇº¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¥Ñー¥È¥Êー¤È°ì½ï¤Ë²ò·è¤ò
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦SÍÕ¤µ¤ó¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ëE¸¶¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë¡¢ÃËÀÂ¦¤ÎÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Îø¿Í¤È¤·¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢SÍÕ¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿SÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÎÙ¤ÎÉô²°¤ÎE¸¶¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÎø¿Í´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¡£À¹Ô°Ù¤Ç¤ÏÃËÀÂ¦¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¦¼ÍÀº¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢SÍÕ¤µ¤ó¤ÏE¸¶¤µ¤ó¤È²¿ÅÙÂÎ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥«¥ì¤¬¼ÍÀº¤ò¤»¤º¤Ë¹Ô°Ù¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ëº®Íð¤·¤Þ¤¹¡£
SÍÕ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¤ÈÇº¤àÃæ¡¢¤ä¤¬¤ÆE¸¶¤µ¤ó¤¬¡Öç´Æâ¼ÍÀº¾ã³²¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£E¸¶¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SÍÕ¤µ¤ó¤ÏÈà¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢E¸¶¤µ¤ó¤â¼«¤é¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÀìÌç¤ÎÉÂ±¡¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤¿¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È°ì½ï¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ë¸À¤¤¤Å¤é¤¯¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¶¦Í¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾ÍèÂç¤¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤º¤ËºÑ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸¤äÀ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»öºîÀ®: akino
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë