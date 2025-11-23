¿·ÉÊÌ¤»ÈÍÑ¤ÎËÉ²»¼¼¤ò·î1Ëü±ßÂæ¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤¬¿·¥×¥é¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢³Ú´ï¡¦ËÉ²»¼¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²»¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¿·¥×¥é¥ó¡ÖMC¥×¥é¥ó¡×¤òÆ³Æþ¡£¿·ÉÊ¤ÎËÉ²»¼¼¤ò·î³Û1Ëü2760±ß¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¡ÖMC¥×¥é¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎËÉ²»¼¼¡Ö¥¢¥Ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹ ¥»¥Õ¥£¡¼¥Í NS¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£LED¾ÈÌÀ¡¢´¹µ¤Àð¡¢²»¾ì¥Ñ¥Í¥ë¡¢2¸ý¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¢µ¡´ïÇÛÀþÍÑÄÌÀþ·ê¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÉÊ¡¦Ì¤»ÈÍÑ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï0.8¾ö¡¢1.2¾ö¡¢1.5¾ö¡¢2.0¾ö¤Î4¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·î³Û1Ëü2760±ß¡¢1Ëü4080±ß¡¢1Ëü5950±ß¡¢2Ëü2440±ß¡£Ç¼Æþ»þ¤Î´ðËÜ±¿Á÷ÁÈÎ©Èñ¤â¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï½é²óÅÐÏ¿ÎÁ¤È¤·¤Æ2200±ß¤¬É¬Í×¤Ç¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤ÏºÇÃ»15¤«·î¤«¤é¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Î¾å¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÖµÑ»þ¤Î²òÂÎ¡¦±¿Á÷Èñ¤ª¤è¤Ó¡¢Ç¼Æþ¡¦ÊÖµÑ»þ¤Î³¬ÃÊºî¶È¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìºî¶ÈÎÁ¤ÏÊÌÅÓ·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¡ÖMC¥×¥é¥ó¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î»¥ËÚ·÷¡¢·ÃÄí»Ô¡¢ÀéºÐ»Ô¡¢¾®Ã®»Ô¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤ò½ü¤¯ÃÏ°è¤È¡¢ÅìËÌ¤ÎÀçÂæ·÷¡¢Ê¡Åç»Ô¡¢·´»³»Ô¡¢»³·Á»Ô¡¢À¹²¬»Ô¤ò½ü¤¯ÃÏ°è¡¢²Æì¸©¡¢Î¥Åç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By Å·Ã«ÁëÂç | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025112302.html