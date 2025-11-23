Ê¡²¬¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎŽ¢ÆüËÜ¶å±çÂâŽ£ Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÎÂçÊ¬Ž¥º´²ì´Ø¤Ø½ÐÈ¯ ÈòÆñ½ê¤«¤éÍ×Ë¾¼õ¤±ÆþÍáÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÆÏ¤±¤ë
Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤¬23ÆüÄ«¡¢¸½ÃÏ¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸áÁ°6»þÈ¾¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤ÇNPOË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¶å±çÂâ¡×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ª¤è¤½10¿Í¤¬½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î18Æü¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½100¿Í¤¬ÈòÆñ½ê¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶å±çÂâ¤ÏÈòÆñ½ê¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢²¼Ãå¤ä»õ¤ß¤¬¤¥»¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢¥Ü¥Ç¥£ー¥½ー¥×¤Ê¤É¤ÎÆþÍáÍÑÉÊ¤ò¸½ÃÏ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈòÆñ½ê¤ÇÊë¤é¤¹³§¤µ¤ó¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¤Éüµì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
ÆüËÜ¶å±çÂâ¤Ç¤Ïº£¸å¤âÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£