¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÎëÌÚ½¨æû¡¢½é¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë´î¤Ó¡¡ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ½¨æû¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ø2026Ç¯ÈÇ¡¡ÎëÌÚ½¨æû¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¡¼¥º¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÎëÌÚ½¨æû
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤ÏÉ´ÌëÎ¦²¦¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥óÌò¤òÃ´Åö¡£
¡¡¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¤ä²Ö²Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¡Èµ¨Àá´¶¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÎëÌÚ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ³Ý¤±ÈÇ¤ÈÂî¾åÈÇ¤Î2¼ï¤òÀ©ºî¤·¡¢ÎëÌÚ¼«¿È¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤â¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ò¤È¤ÄÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ïµ¨Àá´¶¤Ç¤¹¡£Ëè·î¡¢¤½¤Îµ¨Àá¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Ëè·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Ç¤¹¡ª¤¦¤·¤í¤Ë¼Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤¤ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ò¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÂç¿Í¤Ê°ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¤¨¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤ÎÇ¯¡¢Ä©Àï¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä©Àï¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö1½µ´ÖÁ°¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢²¿ÇÜ¤Ë¤âÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¡¼¥º¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÎëÌÚ½¨æû
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤ÏÉ´ÌëÎ¦²¦¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥óÌò¤òÃ´Åö¡£
¡¡¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¤ä²Ö²Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¡Èµ¨Àá´¶¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÎëÌÚ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ³Ý¤±ÈÇ¤ÈÂî¾åÈÇ¤Î2¼ï¤òÀ©ºî¤·¡¢ÎëÌÚ¼«¿È¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤â¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Ç¤¹¡ª¤¦¤·¤í¤Ë¼Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤¤ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ò¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÂç¿Í¤Ê°ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¤¨¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤ÎÇ¯¡¢Ä©Àï¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÈôÌö¤Î1Ç¯¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä©Àï¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö1½µ´ÖÁ°¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢²¿ÇÜ¤Ë¤âÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£