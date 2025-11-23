°å»Õ¡¦ÊÝºäÎ´¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤ò¤à¤·¤Ð¤à¡Ö³èÀ»ÀÁÇ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈËèÆü10¥ê¥Ã¥È¥ë¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤½¤Î½üµî¤ËÌòÎ©¤Ä¡ã¿È¶á¤Ê°û¤ßÊª¡ä¤È¤Ï¡©
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àº¿À²Ê°å¤ÎÊÝºäÎ´ÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡¢¿ÍÀ¸¸å´ü¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤Î¤³¤È¡£¡ØÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë ¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à ¤Û¤É¤Û¤ÉÏ·¸å½Ñ¡Ù¤è¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¸µµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃã¤Ç³èÀ»ÀÁÇ¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤¹¤ë
³èÀ»ÀÁÇ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌ¾ï¤Î»ÀÁÇ¤è¤ê¤â»À²½¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙË¦¤Î°äÅÁ»Ò¤ò½ý¤Ä¤±¡¢ÂÎ¤ËÍ³²¤Ê²á»À²½»é¼Á¤ÎÈ¯À¸¤äÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÇÙ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿»ÀÁÇ¤Î£²¡ó¤Û¤É¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï£±Æü¤Ë£µ£°£°¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î»ÀÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËèÆü10¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤¬ÂÎÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
³èÀ»ÀÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹³»À²½¹ÚÁÇ¤¬³èÀ»ÀÁÇ¤ò¹¶·â¤·¤ÆÌµ³²²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¤½¤ÎÊü½ÐÎÌ¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤Ï·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤ÈÁý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂÎÆâ¤Î³èÀ»ÀÁÇÎÌ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¹³»À²½¹ÚÁÇ¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·ò¹¯¤ò¿ª¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÀ»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Ë¤ÏÎÐÃã¤ò°û¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬³èÀ»ÀÁÇ¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£