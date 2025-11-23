ºå¿À¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÍèµ¨¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÀÀ¤¦¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÂç¾Þ¤Î£±£°£°£°Ëü±ß¤Ï°Ë¸¶¡¢¾®È¨¡¢¹â»û¡¢³Æ¾ÞÈ¯É½
¡¡¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÏ¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¤·¤¿¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö£±Ç¯À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë£²£°£²£µÇ¯£Ö¤ÈÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢ºÇ¸å¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºÇ¸å¤Ï¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ºÆ®¾Þ¤Ë¤ÏÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢ºÇÂ¿¾¡¡¢¾¡Î¨£±°Ì¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºßºåÊüÁ÷¶É¾Þ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó£Í£Ö£Ð¡×¤Ë¤ÏÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÀÐ°æ¤ÏÆüËÜµÏ¿¤Î£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÂç¾Þ¤Ï£³Áª¼ê¡£°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡¢¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¡¢¹â»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¡£¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£