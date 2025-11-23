DIOR¡ß¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥Î¤¬Â£¤ë·Ý½ÑÅª¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ªÆÃÊÌ¤ÊÅß¤Ë
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥Ç¥£¥ªー¥ë¤«¤é¤ªÌÜ¸«¤¨¡£½Ëº×¤Îµ¨Àá¤ò½ËÊ¡¤·¡¢Èþ¿©¤ò°¦¤·¤¿¥à¥Ã¥·¥å ¥Ç¥£¥ªー¥ë¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Î´ú´ÏÅ¹¡Ö30¥â¥ó¥Æー¥Ë¥å¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ë ¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤Ç¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥Î¤Ë¤è¤ë½é¤Î¸ÂÄêÈÇ¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥¯¥Á¥åー¥ë¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥×¥êー¥Ä¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤Î¤è¤¦¡£Ì£¤ï¤¤¤â¹á¤ê¤â¡¢Åß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö♡
·Ý½ÑÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥×¥êー¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó
© LARA GILIBERTO
º£²ó¤Î¸ÂÄê¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¤Ï¡¢1950Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥×ー¥é¥ó¥¯¤Î¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¥É¥ì¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥×¥êー¥Ä¤¬ÆÃÄ§¡£
Èþ¤·¤µ¤È»í¾ð¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ä¦¹ïÅª¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥ô¥©¥ïー¥ë¥Õ¥§ー¥ë¤È¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿È¶á¤Ë¾þ¤ì¤ë¥¢ー¥È¡É¤Î¤è¤¦¢ö
¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åーÅÐ¾ì♡À±¹ß¤ëÌë¤Î¥Á¥¥ó&¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー
Ì£¤ï¤¤¤Ï¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¤È´»µÌ¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¾åÉÊ¤ÊÄ´ÏÂ
© LARA GILIBERTO
Ì£¤Î¹½À®¤â¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥Î¤é¤·¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬ËþºÜ¡£
¥°¥é¥ó¥¯¥ê¥å¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥êー¥à¤Î¿¼¤ß¤È¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥é¥ó¥Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Þー¥Þ¥ìー¥É¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥ÉÉ÷Ì£¤Î¥àー¥¹¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥³¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬ÁØ¤òºÌ¤ê¡¢Åß¤é¤·¤¤¹á¤ê¤È²¹¤«¤ß¤ò±é½Ð¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤¸ø³«¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë¾å¤ÎÂÎ¸³¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¤Ï¥Ñ¥ê´ú´ÏÅ¹¤Î¤ß¡ªÍ½Ìó¤Ï12·î1Æü¤«¤é
© LARA GILIBERTO
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î´ú´ÏÅ¹¡Ö30¥â¥ó¥Æー¥Ë¥å¡×Æâ¡Ö¥ë ¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤Ç¤Î¤ß³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄêÉÊ¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï12·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Äó¶¡¤Ï12·î15Æü¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òËÜ¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¤Ò¤È¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤·¤«³ð¤ï¤Ê¤¤ìÔÂô¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë¤¬ËÂ¤°¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¥ì¥¢¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
½Ëº×¤òºÌ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡È¿©¤Î¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¡É¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤ÎÀº¿À¤È¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥Î¤ÎÁÏÂ¤À¤¬Í»¹ç¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿©¤Î¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¡É¡£»ë³Ð¤âÌ£³Ð¤âË¤«¤ËËþ¤¿¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÅß¤ò¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ä¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤¿¤á¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ÎËâË¡¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤Î°ïÉÊ¤Ï¡¢Åß¤Îµ²±¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹♡