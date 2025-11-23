¡Ú²ð¸î¤ï¤Ï¤Ï³¨Æüµ¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤«Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤Æ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµÁÊì¡£¤½¤Î»þÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢»ä¤òÍ¥¤·¤¯¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿
²ð¸î¤ÎÆü¾ï¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤äÌ¤ÃÎ¤Î¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡Ä¡£»þ¤Ë¤ÏÂç¾Ð¤¤¤â¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Ê¤È¤ß¤ß¤ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤È¤ß¤µ¤ó¤¬µÁÊì¤ä¼ÂÊì¤Î²ð¸î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶ì³Ú¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿ËÌÔ¢¿·Ê¹¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¥Þ¥ó¥¬¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ë¡£º£²ó¤½¤ÎÏ¢ºÜ¤¬½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤ ²ð¸î¤ï¤Ï¤Ï³¨Æüµ¡Ù¤è¤ê¡¢È¿¶Á¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
* * * * * * *
¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Î»×¤¤½Ð
¡Ú£±¡Û
8¥õ·î¤ÎÆþ±¡¤ò·Ð¤¿·ë²Ì¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤âÇ§ÃÎµ¡Ç½¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Ê¤È¤ß¤ß¤ï¤µ¤ó°ì²È¤ÈÆ±µï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤Ð¤¢¤µ¤ó¡É¤³¤ÈµÁÊì¡£
¿·µï¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«¡¢Æ±µï¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ç¤ß¤ï¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«Çã¤¤¤Ê¤è¡£Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Ð¤¢¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡Ä¡£
º£Ç¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Í
¡Ú£²¡Û
ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤¢¤µ¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤Î¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Á¡×¤È¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¿¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º£Ç¯¤â¤ß¤ï¤µ¤ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤ ²ð¸î¤ï¤Ï¤Ï³¨Æüµ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£