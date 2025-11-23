º£Ìë¤Î¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£¸¼°ì¤Èº÷¤ÏÀ²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¼°ì¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¤¬¾åµþ¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¡ä
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎµÚÀî¸÷Çî¼ç±é¤ÎÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10¡§30¡Á¡Ë¡£Âè7ÏÃ¤¬11·î23Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¼°ì¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ë¤¬¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿ÌÜÅª¤Ï¡Ä
µÚÀî¸÷Çî±é¤¸¤ë¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÆ°Êª»ô°é°÷¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬Îø¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé±é¤¸¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¡¦Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡Ê38ºÐ¡Ë¡£
¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦º÷¤Ë¡¢¸¼°ì¤Ï²È¤òÇã¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨±é¤¸¤ë15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Û¤¿¤ë¤¬Âç¶â¤ò¼ê¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡Ö»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£3000Ëü±ß¤Ç¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢¿Æ¤Î¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¡¢3¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¼çÂê²Î¤Ï¹ÃËÜ¥Ò¥í¥Èºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î¡Ø¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ù¡£1999Ç¯È¯É½¤Î¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÔ¶Ê¡£ËÒ²ÎÅª¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¶Ê¤ò¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Î3¿Í¤¬²Î¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö°Ê²¼11·î23ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¦ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù
¡ãÁ°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡Ö¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¤È¡Ò¤¤¤¤´¶¤¸¡Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½éÎø¤Î¿Í¡¦¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¤µ¤ó¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¸¼°ì¤Ï¸ñÅÐ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Ë¥²¥¤¤À¤È¥Ð¥ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡Øµ¤»ý¤Á°¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¸ñÅÐ¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ñÅÐ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
¸¼°ì¤È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¤ÎÃçÎÉ¤·¡Ò¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¯¤ó¡Ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¸ñÅÐ¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¸¼°ì¤Ï¡¢¡Ò¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤¯¤ó¡Ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
°ìÊý¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â3000Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤ÆÆ¨Ë´Ãæ¤Î¤Û¤¿¤ë¤ÎÊì¡¦¤È¤â¤¨¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤¦·è¿´¤·¤ÆÆ¨Ë´¤òÂ³¤±¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«°ìÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¸µÉ×¡¦¿Î¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¤µ¤ó¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥¿¥êÈ¹ç¤ï¤»¡Ä¡ª3000Ëü±ß¤òÁÀ¤¦¿Î¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤ì¡¢¤È¤â¤¨¤Ï¿·½É¤Î³¹¤òÆ¨¤²²ó¤ë¤¬¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î³¬ÃÊ¤¬È´¤±Íî¤Á¡¢Âç²È¡¦°æ¤ÎÆ¬¡Êºä°æ¿¿µª¤µ¤ó¡Ë¤ÏÂç¹²¤Æ¡£ÉÔÆ°»º²°¤Î²¬Éô¡ÊÅÄÃæÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ë¤ËÍê¤ó¤Ç½¤Íý¶È¼Ô¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¦´Ö¡¢2³¬¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¿¤ë¤Ï¸¼°ì¤ÎÉô²°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¼°ì¤Ïº÷¤ÎÉô²°¤ÇÆ±µïÀ¸³è¡£
Æ±¤¸Éô²°¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¼°ì¤Èº÷¤Îµ÷Î¥¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀÜ¶á¡ª¡©¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿ÌðÀè¡¢¤Û¤¿¤ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿NPOË¡¿Í¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¸¼°ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¿¦°÷¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡¢½éÎø¤Î¿Í¡¦¸ñÅÐ¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡ª
²ñ¤Ã¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÆóÅÙ¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¸¼°ì¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èº÷¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¸¼°ì¤Ï¡¢¤Û¤¿¤ë¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸ñÅÐ¤ÈÃæ³Ø¹»°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡Ä¡£
¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¸¼°ì¤¿¤Á¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¡¢·Ù»¡¤Î¾¾¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¤µ¤ó¡Ë¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡£
²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤¿¿¼Â¤¬È¯³Ð¡ª¡©ÍÉ¤ìÆ°¤¯¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÎø¿´¡ª¤Û¤¿¤ë¤ÎÎÞ¡Ä¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡¢¿·Å¸³«¤ÎÂè6ÏÃ¡ª¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¦ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù
¡ãÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡ÄÎ¾ÁÛ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡½¡½¡£
¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤ÎÎø¤¬¼Â¤ê¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¤ÈÀ²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²È¤òÇã¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¸ñÅÐ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡Ù¤Î³èÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Êº÷¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¶èÌò½ê¤ËÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¸¼°ì¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤É¤ó¤É¤óÀè¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¸¼°ì¤Ï¡¢º÷¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤À¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Æï¤Û¤¿¤ë¤Ï¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤Î¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º÷¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¡£¡Ö¤¤¤Ä¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ò¡¢²¿¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¿¤ë¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤ÏÂç´¿·Þ¤À¤·¡¢±þ±ç¤â¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢²È¤òÇã¤Ã¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¸¼°ì¤È¤Î¡Ò¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¡Ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Ä¡Ä¡©
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¼°ì¤ÎÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡ÊÍ³µª¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ë¤¬º÷¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º÷¤ÈÀéÂå»Ò¤Î½é´é¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¤Û¤¿¤ë¤âÆ±ÀÊ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¼°ì¤È¿Æ»Ò¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢3000Ëü±ß¤Î¤³¤È¤âÀéÂå»Ò¤Ë¤ÏÆâ½ï¡£
¸¼°ì¤Èº÷¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ²È¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀéÂå»Ò¤Ï¸¼°ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¤¢¤é¤½¤¦¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç»¿À®¡£
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBLÌ¡²è¤Î±Æ¶Á¤«¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸¼°ì¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀéÂå»Ò¡£º£²ó¤Î¾åµþ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎBLÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀéÂå»Ò¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Âç»ö¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¸¼°ì¤Èº÷¤ÎÎø¤¬¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢º÷¤Î¸µÎø¿Í¡¦µÈÅÄ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¤µ¤ó¡Ë¤Ïº÷¤È¥è¥ê¤òÌá¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ò¤«¤¹¤¬¤¤¡Ó¤È¤Ê¤ë²ÈÃµ¤·¤ò»Ï¤á¡¢¸ñÅÐ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÌðÁÒ¡Êkemio¤µ¤ó¡Ë¤ÈÂç¥²¥ó¥«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡£
¿Æ¹§¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£»×¤¤Çº¤à¸¼°ì¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤¿¤ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Í½´ü¤»¤ÌÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡ª¡ª