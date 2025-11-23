¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¤¤Â©»Ò¤Ê¤Î¡×º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Êì¿Æ¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¸ø³«¤Ë¡Öµã¤±¤ë¡×¡Öº´ÌîÊì¤¬¤¿¤À¤¿¤ÀÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×È¿¶Á
5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¤Ï11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10Ç¯¤Ö¤ê!? ¤Î¼êºî¤êÊÛÅö
¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿©¤Ù¤¿ÊÛÅö¤¹¤²¤¨ÈþÌ£¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡ ¤³¤ì¤òËèÆüºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÊì¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤â¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£À¹¤ê¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê´Ö°ã¤¤¤â¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö°é»ù´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Æ¸æ¤µ¤óËèÆüËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°¦¡¢ÀäÂÐ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¤¤Â©»Ò¤Ê¤Î¡×¡Ö¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Öº´ÌîÊì¤¬¤¿¤À¤¿¤ÀÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕÀ÷¤ß¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤À¤¡¡×¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤À¤è¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÊÛÅöÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö°¦¤À¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÊÛÅöÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â²È¤«¤éÅìµþ¤Ëµ¢¤ë¤È¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊì¿Æ¤¬¿·´´Àþ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¡£¤È¡¢ÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ºú¤´¤Ï¤ó¤äÍñ¾Æ¤¤Ê¤É¡¢Êì¤Î°¦¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾ÞÇÐÍ¥¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¤¹¤ëº´Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ëM!LK¤Î¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Þ¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
