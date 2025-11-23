¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÂçºåÉÜ¤Î¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¹õÌç»Ô¾ì¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
½©¤Î¿¼¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤¤³èµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î11Æü¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¡õ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÂçºåÉÜ¤Î¾¦Å¹³¹¡¦»Ô¾ì¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ä²ÌÊª¡¢ÀºÆù¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö³èµ¤¤¢¤ë»Ô¾ì¤Ç¤è¤µ¤è¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤¬Â·¤¤¡¢»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤â¿©¤ÙÊâ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÅ·²¼¤ÎÂæ½ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³¤Á¯¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
回答者のコメントを見ると「デパートもあるが、商店街の服や靴が安い。道頓堀から歩くことが多いので大阪に行くと寄ることが多い」(30代女性/愛知県)、「外国人が多く、観光気分が味わえる。近くにグリコのネオンサインなど観光名所がある」(60代女性/静岡県)、「大阪の観光地といえばここが思いついたから」(30代男性/高知県)といった声がありました。
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ ºä¾å ·ÃAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡£¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢SNS¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿µ»ö¼¹É®¤äSEO¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Î¤Á¤ËAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¡£¸½ºß¤ÏÎ¹¹Ô¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë´ë²èÊÔ½¸¤òÃ´Åö¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£µï¼ò²°½ä¤ê¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬À¸¤¤¬¤¤¡£
2°Ì¡§¹õÌç»Ô¾ì¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡¿58É¼2°Ì¤Ï¡Ö¹õÌç»Ô¾ì¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤ÎÂæ½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹õÌç»Ô¾ì¤Ï¡¢¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤äÀÄ²Ì¡¢ÀºÆùÅ¹¤Ê¤É¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë³èµ¤¤¢¤ë»Ô¾ì¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Îò»Ë¤È¥°¥ë¥á¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§¿´ºØ¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡¿74É¼1°Ì¤Ï¡Ö¿´ºØ¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£Âçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ö¿´ºØ¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡×¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó600m¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä°û¿©Å¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÈË²Ú³¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÃÏ¸µÌ±¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Æ»ÆÜËÙ¤È¤âÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå´Ñ¸÷¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾¦Å¹³¹¤ÎÉþ¤ä·¤¤¬°Â¤¤¡£Æ»ÆÜËÙ¤«¤éÊâ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤È´ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¶á¤¯¤Ë¥°¥ê¥³¤Î¥Í¥ª¥ó¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÂçºå¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤³¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¹âÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
