¶âÍ»»ñ»º9000Ëü±ßÄ¶¡ÖÏ·¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎÂè4¾Ï¡×Ãç´Ö¤È²»³Ú¤ËÀ¸¤¤ë70ºÐÃËÀ¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢Ê¼¸Ë¸©ºß½»70ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê70ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§950Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§8500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§550Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â516¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§14Ëü7200±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â82Ëü6000±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸½¾õ¤ÎÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ò¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö40Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ç¯¶âÀ¸³è¤ÇÆü¤´¤íÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀáÅÅ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯´ü¡¢ÀÄÇ¯´ü¡¢ÁÔÇ¯´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢Ï·Ç¯´ü¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂè4¾Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¡×¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¤¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê»Å»ö¤Ç¡Ë»þ´Ö¤ä¹ÔÆ°¡¢ÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤âÂ¾¿Í¤ËÇû¤é¤ì¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï24»þ´Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÅö»þ¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤È¥´¥ë¥Õ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿Ï·¸å¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢Ê¼¸Ë¸©ºß½»70ºÐÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§70ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê70ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§950Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§8500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§550Ëü±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¸üÀ¸Ç¯¶â516¥«·î
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¡§6Ëü4000±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§14Ëü7200±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â82Ëü6000±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¡ÖÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸½¾õ¤ÎÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ò¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó¡Ö40Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀáÅÅ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Ç¯¶â¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃùÃß¤«¤éËè·î15Ëü±ßÄø¡×°ú¤½Ð¤·¤ÆÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
¸½ºß¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ç¯¶âÀ¸³è¤ÇÆü¤´¤íÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀáÅÅ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏ·¸å¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂè4¾Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¸½Ìò»þÂå¤Î¸å²ù¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤à¤·¤í¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¾¯Ç¯´ü¡¢ÀÄÇ¯´ü¡¢ÁÔÇ¯´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢Ï·Ç¯´ü¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂè4¾Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¡×¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¤¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê»Å»ö¤Ç¡Ë»þ´Ö¤ä¹ÔÆ°¡¢ÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤âÂ¾¿Í¤ËÇû¤é¤ì¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï24»þ´Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÅö»þ¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤È¥´¥ë¥Õ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿Ï·¸å¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)