¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡ÖÊ¡ÂÞ2026¡×È¯Çä·èÄê¡ª ¡È¥Á¥ç¥³¥¯¥í¤Î¥Ý¡¼¥Á¡É¤¬Æþ¤Ã¤¿ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÁ´4¼ï
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¡¼¥Á¤ÏÁ´5¿§Å¸³«¡ª ¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§Ê¡ÂÞ¡×¤Î¾ÜºÙ
¢£½é¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ¡ÂÞ¡×¤â
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤é¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¤ª¥È¥¯¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿Á´4¼ï¤ÎÊ¡ÂÞ¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§Ê¡ÂÞ¡×¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ë¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤ä¡¢¥µ¥¬¥é»É¤·¤å¤¦¤Ç¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥í¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í»É½«¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È12Ëç¡Ê1Ëç500±ßÁêÅö¡¿·×6000±ßÁêÅö¡Ë¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¤ËÆþ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê°ìÉÊ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤êÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê500±ßÁêÅö¡Ë¤¬1ËçÉõÆþ¡£¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤Ï¥í¥´¤¬Á´2¿§¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í»É½«¥Ý¡¼¥Á¡×¤ÏÁ´5¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Î¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥íBOX¡×¤ä¡Ö¤æ¤ºÃã¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊ¡ÂÞ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í¡×¤¬1¸Ä¤º¤Ä°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬5ËçÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ¡ÂÞ¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é¥Ñ¥ó¾¦ÉÊ¤ä¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Í¸ú´ü¸Â¤â5·îËö¤Þ¤Ç¤È¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
