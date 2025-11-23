£³Ï¢µÙÃæÆü¤ÎµÜÀîÄ«»Ô¤Ç¡È¼ý³Ïº×¡É ÈôÂÍ¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬ÉáÃÊ¤è¤ê£²³ä°Ê¾å°Â¤¯ÈÎÇä¡ÄÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤Ï¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¾Þ
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¡ÖµÜÀîÄ«»Ô¡×¤Ç¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¼ý³Ïº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û£³Ï¢µÙÃæÆü¤ÎµÜÀîÄ«»Ô¤Ç¡È¼ý³Ïº×¡É ÈôÂÍ¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬ÉáÃÊ¤è¤ê£²³ä°Ê¾å°Â¤¯ÈÎÇä¡ÄÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤Ï¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¾Þ
µÜÀîÄ«»Ô¤Î¡Ö¼ý³Ïº×¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤«¤Ö¤äÈôÂÍ¤ê¤ó¤´¤Ê¤É¡¢¤³¤È¤·¤ÎÇÀºîÊª¤Î¼ý³Ï¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä«»Ô¤ò³èµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¡¢2012Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¤ÏÌîºÚ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò¶¥¤¦ÉÊÉ¾²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈôÂÍ¹â»³µÜÀîÄ«»Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÈ¿ÃæÀµ¿ÍÍý»öÄ¹¡Ë
¡Ö¼ý³Ïº×¤òµ¡²ñ¤ËÄ«»Ô¤Î¿Í¤¬ÇÀ»ºÊª¤òºî¤ëÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
23Æü¸áÁ°11»þº¢¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¼ý³Ïº×¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤âÉáÃÊ¤è¤ê2³ä°Ê¾å°Â¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£