Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¡£³Ð¸ç¤ÎÄ®ÅÄ°ÜÀÒ¤«¤éÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤¿´¿´î¤Î½Ö´Ö
¡ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡ÏÄ®ÅÄ £³¡Ý£± ¿À¸Í¡¿11·î22Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ë»î¹ç¸å¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤ÐËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÇÏÍ¦µª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2024Ç¯£··î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤ÇÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤À¡£
¡¡¿À¸Í¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤â£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢32Ê¬¤Ë¤Ïµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¯¥é¥Ö¤ò½é¤Î²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð28ºÐ¤ÎÁêÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¤¢¤ëÊâ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£25ºÐ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥«¡¼¥¶¡¦¥Ô¥¢¤Ç²¤½£Ä©Àï¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤ÎËÁ¸±¤ÏÌó£±Ç¯È¾¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤âÀÑ¤ó¤À¡£°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ºÈ½ÃÇ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÁá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃÖ¤¤É¤³¤í¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Ï190¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ç¿ÈÂÎ¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËÎý½¬¤ò¤¹¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò±£¤·¤Æ¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡ÊÆüËÜ¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¤ÏÈ½ÃÇ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯È¾¤ÇÁêÅöÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²¤½£Ä©Àï¸å¤Ï¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿Ì¾¸Å²°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢³ëÆ£¤ÎËö¤ËÄ®ÅÄ¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢¶»¤Î¤¦¤Á¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÀ³ÊÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³¤³°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬ÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤ÏÃ¤È½ä¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç·ÀÌó¤¬¤¢¤ÈÈ¾Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°¤ØÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ã¯¤È¤É¤³¤Ç¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º£¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸´Ä¶¤Ç¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ÏËÍ¤ÎÀ³Ê¾å¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡ÊÂçÂ´¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡ËÌ¾¸Å²°¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¡¢»É·ãÅª¤Ê¾ì½ê¤ÇÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¸¶¡ÊÌ÷¡Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÆ£ÅÄ¡Ê¿¸¡Ë¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤á¤¿¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬¡¢º£¸å¤Î£µÇ¯¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÇ½é¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ì½ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤³¤½Ì¾¸Å²°¤È¤ÏÈ¾Ç¯·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ÜÀÒ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀäÂÐ¤ËÄÏ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä®ÅÄ¤Ç¤Ï·è°Õ¤ÎÉ½¤ï¤ì¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾Á°¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¸¤Ã¤È»î¹ç³«»Ï¤òÂÔ¤ÄÁêÇÏ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬·ë¼Â¤·¤¿½Ö´Ö¤Î´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÀèÆü¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢11·î¤Î£²»î¹ç¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤ÎÀï¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ÆÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêÇÏ¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¤Ï29ºÐ¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¡Ê2026Ç¯¤Î¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢25ºÐ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÄ©¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¤âÂçÀÚ¤À¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤È¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â°ÂÄê¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤³¤½³èÌö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾Ç¤é¤º¡¢ËÍ¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¸×»ëâ¾¡¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊâ¤º¤Ä¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£ËÍ¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤«¤éÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ÏßõÎõ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æº£ÅÙ¤Ï£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Úµ»ö¡Û²þ¤á¤Æ¸ì¤ëÄ®ÅÄ¤Ø¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤ÎÍýÍ³¤ÈÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¤Î³Ð¸ç¡£J£±ºÇ½ªÀá¤ØÁêÇÏÍ¦µª¤¬Êú¤¨¤ëµ¶¤é¤¶¤ëÁÛ¤¤¡ÚÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ë»î¹ç¸å¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤ÐËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÇÏÍ¦µª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2024Ç¯£··î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤ÇÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤À¡£
¡¡¿À¸Í¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤â£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢32Ê¬¤Ë¤Ïµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¯¥é¥Ö¤ò½é¤Î²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð28ºÐ¤ÎÁêÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¤¢¤ëÊâ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£25ºÐ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥«¡¼¥¶¡¦¥Ô¥¢¤Ç²¤½£Ä©Àï¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ºÈ½ÃÇ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÁá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃÖ¤¤É¤³¤í¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Ï190¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ç¿ÈÂÎ¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ËÎý½¬¤ò¤¹¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò±£¤·¤Æ¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡ÊÆüËÜ¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¤ÏÈ½ÃÇ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯È¾¤ÇÁêÅöÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²¤½£Ä©Àï¸å¤Ï¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿Ì¾¸Å²°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢³ëÆ£¤ÎËö¤ËÄ®ÅÄ¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢¶»¤Î¤¦¤Á¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÀ³ÊÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³¤³°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬ÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤ÏÃ¤È½ä¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç·ÀÌó¤¬¤¢¤ÈÈ¾Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°¤ØÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ã¯¤È¤É¤³¤Ç¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º£¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸´Ä¶¤Ç¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ÏËÍ¤ÎÀ³Ê¾å¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡ÊÂçÂ´¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡ËÌ¾¸Å²°¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤¡¢»É·ãÅª¤Ê¾ì½ê¤ÇÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¸¶¡ÊÌ÷¡Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÆ£ÅÄ¡Ê¿¸¡Ë¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤á¤¿¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬¡¢º£¸å¤Î£µÇ¯¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÇ½é¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ì½ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤³¤½Ì¾¸Å²°¤È¤ÏÈ¾Ç¯·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ÜÀÒ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀäÂÐ¤ËÄÏ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä®ÅÄ¤Ç¤Ï·è°Õ¤ÎÉ½¤ï¤ì¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾Á°¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¸¤Ã¤È»î¹ç³«»Ï¤òÂÔ¤ÄÁêÇÏ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬·ë¼Â¤·¤¿½Ö´Ö¤Î´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÀèÆü¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤¿¤À¡¢11·î¤Î£²»î¹ç¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤ÎÀï¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ÆÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁêÇÏ¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¤Ï29ºÐ¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¡Ê2026Ç¯¤Î¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢25ºÐ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÄ©¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¤âÂçÀÚ¤À¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤È¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â°ÂÄê¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤³¤½³èÌö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾Ç¤é¤º¡¢ËÍ¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¸×»ëâ¾¡¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊâ¤º¤Ä¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£ËÍ¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤«¤éÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ÏßõÎõ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æº£ÅÙ¤Ï£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Úµ»ö¡Û²þ¤á¤Æ¸ì¤ëÄ®ÅÄ¤Ø¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤ÎÍýÍ³¤ÈÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¤Î³Ð¸ç¡£J£±ºÇ½ªÀá¤ØÁêÇÏÍ¦µª¤¬Êú¤¨¤ëµ¶¤é¤¶¤ëÁÛ¤¤¡ÚÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û