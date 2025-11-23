ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡Ö¹Ã»Ò±àµå¾ì¤¬»ä¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºå¿À¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼2025¡×¤¬23Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¤ªÎé¡¢90¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î½Å¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¸å¡¢°ìÇï¤ª¤¤¤Æ¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢ºÇ¸å¡¢¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤³¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤¬»ä¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤º¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Âç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£