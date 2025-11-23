ÁðÀîÂóÌï¡õÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤³¤³¤í¡ÙÃåÁÛ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡È¶¦ÌÄ¡É¡ÖËÍ¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁðÀîÂóÌï¡Ê30¡¿Ä¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè35²ó±Ç²èº× TAMA CINEMA FORUM ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤³¤í¡×ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ëÁðÀîÂóÌï¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿
¡¡ÁðÀî¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¶¦ÌÄ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤À¤±¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤È¤â°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤È´Ñ¤Æ¤ë¿Í¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´Ñ¤Æ¤ë¿Í¤âºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¶¦ÌÄ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Èõ¸ý¤Ë¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¶¦´¶¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Èõ¸ý¤Ï¡¢ÁðÀî¤ÎÀª¤¤¤Ë¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥é¥Õ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¸½¾ì¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¡£»£±Æ´ü´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Á¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÃæÀî´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÎÉ¤¤±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¼Çµï¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÂª¤¨¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤·¡¢¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁðÀî¤âÃæÀî´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾å±Ç¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ç»Ì©¤Ê»£±Æ¤òÎ¢ÏÃ¤ò¤Þ¤¸¤¨¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÁðÀî¤Ï¡ÖÏÃÂ¤ê¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤ë»×¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø¤³¤³¤í¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Èõ¸ý¤Ï¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤Û¤É½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç³Î¼Â¤Ëºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¼Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î»×¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÁö¤ì¡¢ÀäË¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¤Â®¤µ¤Ç¡Ù¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¤ÎÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤³¡µ¤í¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ç¡¢12·î8Æü¸á¸å8»þ¤«¤éÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡¡¶î¤±½Ð¤·¤Î¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ä¡×¡ÊÁðÀî¡Ë¤¬¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈà½÷¡×¡Ê²Æ»Ò¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é10Ç¯Á°¡¢Âç³ØºÇ¸å¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¡×¤Ï¡ÖÈà½÷¡×¤ò¡¢Í£°ì¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÈà¡×¡ÊÈõ¸ý¡Ë¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë3¿Í¤Ï¿´¤Î¤¦¤Á²ò¤±¹ç¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤«¤é¡ÖÈà¡×¤ÈÆ±À³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ä¡×¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¡ÖÈà¡×¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤Î¡ÖÈà¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢3¿Í¤Î¿´¾ð¤Ï½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ÎÆâ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»ä¡×¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤È¤Ï¡Ä¡£
