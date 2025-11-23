ÎëÌÚÂó¡¡¿·´´Àþ¤Ç¼«¿È¤ÎÀÊ¤Ë´Ö°ã¤¨¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¿Í¡ªÁê¼ê¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þÌÀ¤«¤¹
¡¡¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎëÌÚÂó¡Ê49¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¿·´´Àþ¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤¬Í½Ìó¤·¤¿»ØÄêÀÊ¤ËÊÌ¤Î¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÃåÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤Ê¤ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÜº¬À¿»Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â²¿¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¥Þ¥¹¥¯³°¤·¤Æ¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£´é¸«¤Æ²¶¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎëÌÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¢¤ÎÀÊ¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖµÜº¬¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Á¡É¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³²¶¤Î¤³¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤³¤ó¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡£Ì¾Á°¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤âÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡¡