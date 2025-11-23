Hey! Say! JUMP郄木雄也が箱の中に手を入れて中身を当てるゲームに挑戦。怖がりだという郄木が箱に手を入れることができず、冷や汗をかいて震えあがるシーンがあった。

【映像】郄木雄也が怖がる「箱の中身」

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。進行を務めるさらば青春の光・森田哲矢、事務所の先輩である河合郁人が出演し、郄木のバラエティスキルチェックと題して“箱の中身当てクイズ”が行われた。

箱の中身を隠していたカバーが外されると河合と森田は「あ〜きつい」「素材がすごい」と苦いリアクション。それを見た郄木は「ヤバイまじで 時間かかっちゃうよ〜俺」と手で顔を覆って怯える様子をみせた。

クールなキャラに反して、怖がりすぎて可愛い仕草になる郄木にスタジオは大爆笑。緊張をほぐすため森田が「もう1杯グイっといっといたほうがいいんじゃない？」とハイボールを勧めると、郄木は「マジで怖い」と冷や汗をかきながらグラスを空ける。「心臓バックバクが止まらない」と何度も息を整えようとするが一向に落ち着けないままでいる。

袖から指先だけ出す“萌え袖”でいよいよ箱に手を入れようとする郄木だが、今度はグーにした拳をほんの少し出し入れしただけで「無理っすね」「気絶しそう」「本当に怖い」と怯えきってしまう。

そして、「早くしろって言うのはわかってる」「俺もテレビ観ててアイドルとかがやってるのみて早くやれよ！って思ってる」「でも本当にいけないんです」と震えながら懸命にコメント。

さらにお代わりのハイボールを煽って勢いをつけ、少しずつ中身に触ろうとする高木だが、「無理っすね パーは無理っす」と悲痛な表情を浮かべ、「ああっヤバい はぁぁ〜うぁ〜ひぁぁ〜」と謎の叫び声を上げるとスタジオは大爆笑。あのちゃんから「カイジ」とからかわれるも郄木は「鼻水出てきてる」と真剣そのものという表情だった。

あまりにつらそうな様子に、挑戦を促す側の森田も「さすがに俺らも見え方悪い」「一番ネットが叩いてくるやり方してる」とコメント。河合やあのちゃんらも爆笑しつつも「無理せんでいいけどね」と助け船を出していた。

（あのちゃんねる）