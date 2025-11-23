²¿¤¬µ¯¤¤¿¡Ä ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡©¡Ö´í¤Ê¤Ã¡×¥´¡¼¥ë¸å¤ËÉ¨¥¹¥é¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥Û¡¼¥à¤À¤«¤é¡Ä¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó6¡Ý2¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¡¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä ¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÍ£¿Í¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¥´¥ß¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¼ºÅÀ¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¥´¥ß¤é¤·¤¥â¥Î¤òÅê¤²Æþ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤ÏÁ°Àá¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¡Ê2¡¼2¡Ë¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤é¤Î¸ø¼°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬16¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤Î2¼ºÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éµö¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¼åÅÀ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¼éÈ÷¤Î¼å¤µ¤¬ÏªÄè¤¹¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿12Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯FWFW¥ä¥ó¡á¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¤Î¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÄãÃÆÆ»¤Î¥¯¥í¥¹¤òDF¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎëÌÚ¤Î¸µ¤Ø¡£Á°Àá¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
2ÀïÏ¢È¯¤ÎÎëÌÚ¤¬¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ÇÉ¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶²¤é¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥´¥ß¤é¤·¤¥â¥Î¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÁª¼ê¤ËÄ¾·â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´í¤Ê¤Ã¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥µ¥Ý¤ÎÁ°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ïw¡×¡Ö²¿¤«Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ê¤ãÅÜ¤ëw¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥Û¡¼¥à¤À¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä¾¸å¤Î17Ê¬¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯MF¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤ÎÆÀÅÀ¤â¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÇµÊ¤·¤¿8¼ºÅÀ¤Î¤¦¤Á6¼ºÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¼Á¤ò¸Ø¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¤½£¤òÀï¤¦¾å¤Ç¤Ï²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬6¡¼2¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë