¡ÚÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¡Û¡¡º£½µ¤Î°ìºý

¡ØAI¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ù¡¡¡¡¥¯¥í¥µ¥« ¥¿¥Ä¥äÃø¡¡Æü·ÐBP¡¡Äê²Á2530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ë¶È¡¦¼Ò²ñ¤ÏAI¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦Â¸¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£AI¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤ËÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢AI¤ò»È¤¤ÅÝ¤¹ÊýË¡¤È¤Ï¡©
¡Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡¡¡¡¹âÅÄÍ¥ºÈ¡¦¹õÅÄÍª²ð¶¦Ãø¡¡æÆ±Ë¼Ò¡¡Äê²Á2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ê¤¼º£¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¸ÜµÒ¤ä½¾¶È°÷¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¥ÁèÍ¥°Ì¤È¤Ê¤ë¿·»þÂå¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡£
¡ØÇä¤é¤º¤·¤ÆÇä¤ë¡¡¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¼«Á³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¡¡¡¡¾®¾¾¸¶Í¥Ãø¡¡Þâéº¼Ë¡¡Äê²Á1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡Ö´¶¾ðÆ³Àþ¡×¤Î5¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ä¶È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¸ÜµÒ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿·¡¦±Ä¶ÈÏÀ¡£
·ÐÃÄÏ¢¾ïÌ³Íý»ö¡¦´äºê°ìÍº¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¡×¤È¤¤¤¦´õË¾――»Ä¤¹¤ËÃÍ¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù