¡ÖÊõÊª¤Ç¤¹¡×±ÊÈøÍ®Çµ¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤È¹ë²Ú£²¥·¥ç¥Ã¥È¡õ°ìÆü¹©¾ìÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¥Þ¥¤¥Ý¥Æ¥Áºî¤ê¡ª
¡¡Å·ºÍ»ÒÌò¡¦±ÊÈøÍ®Çµ¤ÈÇÐÍ¥·ó²Î¼ê¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÈøÍ®Çµ¤¬£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢¡Ø¸ÐÃÓ²°¡¡ÃæÉô¹©¾ì´°À®µÇ°¼°Åµ¡Ù¤ËÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÅÐÃÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤È¤Î¹ë²Ú£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÆü¹©¾ìÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤òÁª¤Ù¤ë¥Þ¥¤¥Ý¥Æ¥Áºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢°ìÆü¹©¾ìÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï¡¢ÈôÂÍµí¶ú¾Æ¤¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤ê¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤Î¤È¥³¥¤¥±¥äËèÆü¤Î¤ê¤Î¤ê¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Á¤Ò¤Àµí¤È¤È¤â¤Ë¡Á¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ý¥Æ¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öµ¢¤ê¤Ë¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¤Ë£Ã£Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥±¥ó¥Æ¥£¤È¡¡ÁÇÅ¨¡×¡ÖÍ®Çµ¹©¾ìÄ¹¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¡Öµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤æ¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬ÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£