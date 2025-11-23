£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Î¿·ÆþÃÄ£±£±Áª¼ê¥°¥Ã¥º¡ÊµåÃÄÄó¶¡¡Ë

¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄ£±£±Áª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¤Èµð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£

¡¡±þ±ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û

¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¡¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¡£²¡¤£°£°£°±ß

¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë·¿¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡£¹£°£°±ß

¢££²£°£²£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê

¡¦¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬

¡¦¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¡ÅÄÏÂÎ÷

¡¦¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¡»³¾ëµþÊ¿

¡¦¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¡³§Àî³ÙÈô

¡¦¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¡¾®ßÀÍ¤ÅÍ

¡¦¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¡Æ£°æ·òæÆ

¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¡ÉÚ½Å±ÑÆóÏº

¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¡ÎÓ»¸

¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¡¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯

¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¡²ÏÌîÍ¥ºî

¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¡ÃÎÇ°ÂçÀ®

¡¡¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£