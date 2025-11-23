¡Úµð¿Í¡Û£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È¤Î¿·ÆþÃÄ£±£±Áª¼ê¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄ£±£±Áª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¤Èµð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡±þ±ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¡¢Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¡¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¡£²¡¤£°£°£°±ß
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡£¹£°£°±ß
¢££²£°£²£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê
¡¦¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬
¡¦¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¡ÅÄÏÂÎ÷
¡¦¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¡»³¾ëµþÊ¿
¡¦¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¡³§Àî³ÙÈô
¡¦¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¡¾®ßÀÍ¤ÅÍ
¡¦¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¡Æ£°æ·òæÆ
¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¡ÉÚ½Å±ÑÆóÏº
¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¡ÎÓ»¸
¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¡¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯
¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¡²ÏÌîÍ¥ºî
¡¦°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¡¡ÃÎÇ°ÂçÀ®
¡¡¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£