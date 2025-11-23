¡È»ê¤ë¡É¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!?¡¡6ÉÊ¤Ç4480kcal¡ª¡¡¥»¥Ö¥ó¤È¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡¢»³À¹¤êÊÛÅö¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥É¥«À¹¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É
¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤¬¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¥áÌ¡²è¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¤ÈºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¤Ç¤«¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ6ÉÊ¤ò¡¢2025Ç¯11·î18Æü¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇäÃæ¤À¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß
¤ª¤Ã¤È¤ê½÷»Ò¤Î¥É¥«¿©¤¤¤Ã¤×¤ê¤òÉÁ¤¯¡ª¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¥á¥®¥ã¥°Ì¡²è¤È¥³¥é¥Ü
¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¾·î Èþ¶×
¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëZERO¡Ù¤Ë¤Æ2024Ç¯5·î¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤áÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¥á¥®¥ã¥°Ì¡²è¡£±Ä¶È»öÌ³¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¡¦¤Û¤ó¤ï¤«·Ï¤ÎË¾·î Èþ¶×¤¬¼ç¿Í¸ø¡£Èà½÷¤Î¹¬¤»¤Ï¡È¥É¥«¿©¤¤¡É¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡¦¤³¤Ã¤Æ¤ê¡¦»³À¹¤ê¤Î¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¡È¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡Ê²á¾êÀÝ¼è¡Ë¡É¤Ç·ìÅüÃÍ¤òÇú¥¢¥²¤µ¤»¡¢¡È»ê¤ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì¼ï¤ÎîÉîÄ¾õÂÖ¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¿©À¸³è¤òÉÁ¤¯¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¶õÊ¢¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÊÑ¤·¤Æµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Û¾ï¤ÊÎÌ¤Î¿©¤ÙÊª¤òµá¤á¤ë¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä´ñ¹Ô¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤È¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¾·îÈþ¶×¤¬»×¤¤¤¤ê¿©¤Ù¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥É¥«¿©¤¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¡£2025Ç¯2·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ª¤à¤¹¤Ó3¼ïÎà¤È¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê·Ï¤ÎÊÛÅö2¼ïÎà¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£²ó¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÊÛÅö¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¡¢Á°²ó¤è¤ê¤âÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¡Ø¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ÙÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¿Íµ¤¥°¥ë¥áÌ¡²è¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ç¤«¤¤¡Ù¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¡Ø¹¬¤»¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºîÃæ¤Î¡È»×¤¤¤¤ê¿©¤Ù¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡ÉÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÊÛÅö¡¦¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Á°²ó¤è¤ê¤âÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ç¥â¥é¥ó¥Þµé¤Î¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë¡¢¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¥É¥«¿©¤¤¡Ù¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤â¿ÈÂÎ¤â»×¤¤¤¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤´Ë«Èþ¥á¥·¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤â¥«¥í¥ê¡¼¤â¶¯Îõ¡ª¡¡¤á¤·¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢ÍÈ¤²Êª¤ò¥É¥«À¹¤ê
¥É¥«À¹¤ê¡ªÍßÄ¥¤êÃæ²ÚÊÛÅö¡¡753.84±ß
ÌýÎÔ·Ü¡¢ñ»Ò¡¢ËãÇÌ½Õ±«¡¢Ãæ²ÚÉ÷¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Á¥ç¥â¥é¥ó¥ÞÀ¹¤ê¤ÎÃæ²ÚÊÛÅö¡£¤º¤·¤Ã¤È¤·¤¿½Å¤ß¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃæ²Ú¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
Ç®ÎÌ¡§1¿©¤¢¤¿¤ê1033kcal
¥É¥«À¹¤ê¡ª¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Þ¥è¡õ¥Á¡¼¥º¤ÎÆÚ¹ü¤á¤·¡õ¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡¡753.84±ß
ÆÚ¹ü¤Î¥³¥¯¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÆÚ¹ü¤á¤·¤Ë¡¢ÅâÍÈ¤²¤È¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤ÈÇØÌý¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Þ¥è¤ò¤«¤±¤¿¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¡õ¥¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÂçÀ¹ÊÛÅö¡£
Ç®ÎÌ¡§1¿©¤¢¤¿¤ê1124kcal
¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¤âËþÂ¤Î¥³¥í¥Ã¥±¥Ñ¥ó!?¡¡¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥É¥«À¹¤ê
¥Ï¥à¡õ¥½¥Õ¥È¥µ¥é¥ß¥µ¥ó¥É¡¡451.44±ß
¥Ï¥à¥«¥Ä¡¢¥Ï¥à¥µ¥é¥À¡¢¥½¥Õ¥È¥µ¥é¥ß¤Î3¼ïÎà¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢Æù¹¥¤¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¤âËþÂ¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ñºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ç®ÎÌ¡§1¿©¤¢¤¿¤ê494kcal
¤È¤Ó¤Ç¤¿¥³¥í¥Ã¥±¥Ñ¥ó¡¡343.44±ß
¥Ñ¥ó¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤È¤Ó¤Ç¤¿ÆÃÂç¥³¥í¥Ã¥±¤òÂçÃÀ¤Ë¥µ¥ó¥É¡£Âç¤¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥½¡¼¥¹¤Ç¿©¤Ù¿Ê¤ß¤ÎÎÉ¤¤»ÅÎ©¤Æ¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÂçËþÂ¡ª
Ç®ÎÌ¡§1¿©¤¢¤¿¤ê661kcal
¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ô¥¶¥Ñ¥ó¡¡343.44±ß
¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥³¡¼¥ó¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¤Î4¤Ä¤Î¶ñºà¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ô¥¶¥Ñ¥ó¡£
Ç®ÎÌ¡§1¿©¤¢¤¿¤ê470kcal
¥¯¥ê¡¼¥à¥É¥«À¹¤ê¡ªÇØÆÁ¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¡¡680.40±ß
¤È¤í¤±¤ë¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÎýÆý¥½¡¼¥¹¤ò¥É¥«À¹¤ê¤Ë½Å¤Í¤¿ìÔÂô¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ç°û¤á¤ë¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÇØÆÁ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
Ç®ÎÌ¡§1¿©¤¢¤¿¤êÌó698kcal
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¾¦ÉÊÁ´¤Æ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤Ï4480kcal¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡È»ê¤ë¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â!?
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥Ö¥ó¡ß¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª ¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙºÆ¤Ó¡ª¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡¦¤³¤Ã¤Æ¤ê¡¦»³À¹¤ê¤ÊÁ´6ÉÊ¡Ê7Ëç¡Ë