¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡ÖÂç¤Ã·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¥²¥¹¥È½÷Í¥¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤¿»×¤¤½Ð¸ì¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤¿½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Âçºå¡¦Ì§ÌÌ»Ô¤Ë¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö»ä¤âÌ§ÌÌ»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï°Î¤¤¤Í¡£¡Èº£´ØÀ¾¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤³¤ÈÀäÂÐ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¾å¾Â¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È²¿²ó¤â¤¢¤ë¡É¡×¤È¡¢´§ÈÖÁÈ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤Æ¡¢´ØÀ¾¤Î¤¢¤ë½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤Ï¤Ã¤Æ¡£¡È·ëº§¤·¤Æ¡¢º£¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¡È¤½¤ì¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÀ¾¡¢¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¡Ê¤òÏÃÂê¤Ë½Ð¤¹¤Î¡Ë¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ»ß¤á¤ËÍè¤Æ¤ó¡Ä¹¥¤«¤ó¡ª¡×¤È·ù°´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»Ò¤Î¤³¤È·ë¹½¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡£Âç¤Ã·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡£Èà½÷¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥±¹¥¤«¤ó»Ò¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´ØÀ¾¤ÏÃÑ¤«!?¤Ã¤Æ»×¤¦¤Í¤ó¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òºÆÇ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£