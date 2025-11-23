¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬»ä¤Î±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ä¥Ä¥Ç¥ó¥ï¥Ë¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³¨¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¢ö¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬»ä¤Î±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ä¥Ä¥Ç¥ó¥ï¥Ë¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³¨¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¢ö¡× ¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³¨¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬»ä¤Î±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ä¥Ä¥Ç¥ó¥ï¥Ë¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Î²ð¸îÆüÊó¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤Î¤·¤ê¤È¤ê¤Î³¨¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡¡¤½¤Î³¨¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¤Ê¤¡¡Á¤ó¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬¤³¤Î³¨¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡¡¼«Âð²ð¸î¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë³¨¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¢ö¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ä¤â¤³¤Î³¨¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²024Ç¯10·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û