º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉºÆº§¤·¤¿¸µÉ×¤Ë°ø²Ì±þÊó¤¬µ¯¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹¤ÎÉ¾È½¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä
¡Ö°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¸µÉ×¤Ï¡¢»ä¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¡¢Å¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤½÷¤È¥¹¥Ô¡¼¥ÉºÆº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤Ï»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢¤½¤Î½÷¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÅ¹¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î½÷¤È¤ÎºÆº§¸å¡¢Å¹¤ÎÇä¾å¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Ð¤¤¾õ¶·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤ÏÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¤ÈÆ±»þ¤ËÅ¹¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤¬ÀÜµÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£
É×¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Î½÷¤ÏÉÔ°¦ÁÛ¤À¤·¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë°¦ÁÛ¤ò¤Ä¤«¤µ¤ì¡¢Å¹¤ÎÉ¾È½¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¸µÉ×¤ÏÅ¹¤ò³«¤¯Á°¤Ë¡¢»ä¤Î¿ÆÀÌ¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ø»Ä¤ê¤ò°ì³çÊÖºÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¡¤Ç¤â°ø²Ì±þÊó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀµÄ¾¡Ø¤¤¤¤µ¤Ì£¤À¤ï¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦ÀÜµÒ¶È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Ë
¢¦ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î½÷À¤Ïº£¡¢Â¾¤Î°û¿©Å¹¤ÇÅ¹Ä¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÅ¹¤ÏÂçÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£