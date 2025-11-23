É¹Àî¤¤è¤·¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î±é²Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×È¯Çä·èÄê
É¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë±é²Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤ò2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ïºî¶Ê¤òÉ¹Àî¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¿å¿¹±ÑÉ×¤¬¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ºî»í¤Ï´ß ²÷À¸¤¬½é¤á¤ÆÄó¶¡¡£À¸¤¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¾®¤µ¤Ê¤·¤¯¤¸¤ê¤ä¤Ä¤Þ¤º¤¤ò¡¢´²ÍÆ¤Ê¿´¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¯¤é¤«¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡Ö¤æ¤ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±é²Î³Ú¶Ê¤À¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±é²ÎºîÉÊ¤Ë¡¢É¹Àî¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£É¹Àî¤¤è¤· ¥³¥á¥ó¥È
2026Ç¯¤Î¿·¶Ê¤Ï¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²¿¤Ç¤â¡É¤Û¤É¤è¤¤¡É¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¼ò¤â¤Û¤É¤è¤¯°û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÏSNS¤Î»þÂå¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Áþ°¤ÈÊ¬ÃÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤·¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¡¢´°àú¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÄÀ¤â¶¯¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬ÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÁê¼ê¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£¿·¶Ê¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎáÏÂ¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤Ç¤¹¡£ºî»ì¤Ïº£²ó½é¤á¤ÆºîÉÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ß²÷À¸(¤¤· ¤«¤¤¤»¤¤)ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£»í¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºî¶Ê¤Ï»Õ¾¢¤Î¿å¿¹±ÑÉ×ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£18ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Åìµþ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢±Ê±ó¤Î»Õ¾¢¡¦¿å¿¹ÀèÀ¸¤¬¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë±é²ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤Ï·¼ãÃË½÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¶¡¦É¹Àî±é²Î¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±é²Î¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤Þ¤¿°ì¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡Ö¹Ã½£Ï©¡×°ÊÍè¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î±é²ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈÖÁÈ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡Èº£¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿É¹Àî¤À¤¬¡¢º£ºî¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×¤Ç¤ÏÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë±é²Î¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¹Àî¤¬¡ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÏ¯¤é¤«¡¢»þ¤Ë¥¥ê¥Ã¤ÈÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÉ¹Àî±é²Î¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÍèÇ¯2026Ç¯1·î31Æü¤«¤é¤ÏÌÀ¼£ºÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¡ãÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡ä¤ò³«ºÅ¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Ê²½¤ò¤È¤²¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡×
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
COCA-18317 ¡ï1,500 (ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
M1 ¤Û¤É¿ì¤¤¼ò ¡Êºî»í¡§´ß ²÷À¸¡¿ºî¶Ê¡§¿å¿¹±ÑÉ×¡¿ÊÔ¶Ê¡§ÀÐÁÒ½Å¿®¡Ë
M2 ¤¢¤Ê¤¿¤Î²Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ ¡Êºî»í¡§¿¹ ÀãÇ·¾ç¡¿ºî¶Ê¡§¿å¿¹±ÑÉ×¡¿ÊÔ¶Ê¡§Âç´ÓÍ´°ìÏº¡Ë
M3 ¸¼³¤º² ¡Êºî»í¡¦ºî¶Ê¡§É¹Àî¤¤è¤·¡¿Êäºî¶Ê¡§¿å¿¹±ÑÉ×¡¿ÊÔ¶Ê¡§°Ë¸Í¤Î¤ê¤ª¡Ë
Â¾¡¢³Æ¥«¥é¥ª¥±¤ò¼ýÏ¿
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãÉ¹Àî¤¤è¤· ÆÃÊÌ¸ø±é¡ä
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
ÅìµþÅÔ ÌÀ¼£ºÂ
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á18Æü¡Ê¿å¡Ë
°¦ÃÎ¸© ¸æ±àºÂ
2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á19Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂçºåÉÜ ¿·²ÎÉñ´ìºÂ
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ê¡²¬¸© ÇîÂ¿ºÂ
https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë COZP-2300¡Á2301 ¡ï5,500¡Êtax in¡Ë
DVD¡§¡ÖÇò¿çÏ¡¡×MV¡¦-Behind the Scenes-¡¿¡ÖBE THE LIGHT¡×MV¡¦-Behind the Scenes-
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë COCP-42606 ¡ï3,500¡Êtax in¡Ë
1.OVERTURE ¡Á music unites the world ¡Á
2.Ë½¤ì³¤¶®
3.é¬é¯ VOLCANO
4.Party of Monsters
5.¤Ï¤¸¤Þ¤ê
6.¥Ç¥¥ä¥·¥Ê¥¤
7.Çò¿çÏ¡
8.¥é¡¦¥Þ¥¹¥«¥ì¥¤¥É
9.¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥¹¥Æ¥à
10.BE THE LIGHT
11.¼«ÌÄ¶×
B.T. Party of Monsters-PANDORA remix-
¢¨¶Ê½çÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¡¡https://HikawaKiyoshi.lnk.to/KIINA
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¢¨±þÊç¥Ï¥¬¥ÉõÆþ
Åìµþ¸ø±é¡§2026Ç¯6·î¡¡ÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¡¡50Ì¾
Âçºå¸ø±é¡§2026Ç¯6·î¡¡ÂçºåË¿½ê¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¡¡50Ì¾
±þÊçÄùÀÚÆü¡§2025/12/22¡Ê·î¡ËÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¦É¹Àî¤¤è¤·ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://columbia.jp/hikawa/
É¹Àî¤¤è¤·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡https://www.kiizna.co.jp/