¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬22Æü¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@hiroki_ito38)¤ò¹¹¿·¤·¤Æ´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êº£Ç¯2·î¤ËÂÔË¾¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç6»î¹ç¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3·î29Æü¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ç¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿±¦ÂÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤òºÆÈ¯¡£ºÆ¤ÓÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ø²æ¤ÈÈãÈ½¤ËÉé¤±¤Æ½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢22Æü¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤ÇÂÔË¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Éüµ¢¡£¸åÈ¾38Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤è¤½8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1Ê¬¸å¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éµÕ¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤ØÂç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¡¼¥º¤¬±¦¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤àÁ¯¤ä¤«¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ°ËÆ£¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ï6-2¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î238Æü´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´°÷¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£FW¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤¬¡ÖÈà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢(He¡Çs baaaaack)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤à¤È¡¢°ËÆ£¤È¤Î¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤¿MF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤äDFµÈÅÄËãÌé¡¢MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
