¡¡¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎFWÊ¿²ÏÍª¤¬22Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè16Àá¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼Àï¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ê¿²Ï¤ÏÂè3Àá¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾õ¶·¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¤ÈÆ±37Ê¬¡¢MF¥¢¥Ë¥¹¡¦¥á¡¼¥á¥Æ¥£¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆGK¤È1ÂÐ1¤Î·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ø¤ÈÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Ê¿²Ï¤Îº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ïº£µ¨2ÅÀÌÜ¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ø¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ï¥²¥ë¥Ï¥ë¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Ð¡¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¡£¤³¤³¿ô¤«·î¤ÏÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿(¾õ¶·¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿)¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤¤Ï»î¹ç¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤è¡×¤È¾Î¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤ÏÊ¿²Ï¤Ë10ÅÀÃæ8ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¤Ä¤±¡¢¡ÖÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¼éÈ÷ÌÌ¤ÇÎÉ¤¤¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸¥¿ÈÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±¤ÆÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£µ±¤«¤·¤¤ÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
