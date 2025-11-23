¡Ú11·î22Æü¤ÎB2·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡ÛB2¾º³Ê1Ç¯ÌÜSG¤¬44ÆÀÅÀ¡ÄÊ¡Åç¤È¿À¸Í¤ÏÏ¢¾¡¹¹¿·¤·¼ó°Ì¸Ç¤á
¡¡11·î22Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B2¥êー¥°ÀïÂè9Àá¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¾²ñ¾ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ21Æü¤ËGAME1¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹vs¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ï¡¢22Æü¤ÎGAME2¤â¿À¸Í¤¬À©¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥§ー¤Î¿À¸Í¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¼ºÂ®¤·¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥¯¥í¥¹¥²ー¥à¤Ø¤È»ý¤Á¹þ¤ß¡¢»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê48ÉÃ¤Ë»û±àæûÅÍ¤¬·è¾¡3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£»û±à¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿17ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ò12Ï¢¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤ëÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤Ï¡¢À¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ë101－63¤Ç²÷¾¡¡£º£¥·ー¥º¥ó3ÅÙÌÜ¤Î100ÅÀ¥²ー¥à¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ëÏ¢¾¡¤ò14¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤Î±×»ÒÂó¸Ê¡¢ÊÆ»³¥¸¥ã¥Ð°ÎÀ¸¡¢¥±¥Ëー¡¦¥Þ¥Ë¥´ー¥ë¥È¤é¤¬Ê³Æ®¤·18－0¤Î¥é¥ó¤Ç°µÅÝ¡£Æ±Æü¤Î»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿2°Ì¡¦Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¡¢3°Ì¡¦¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ò6¥²ー¥àº¹¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
²£ÉÍEX¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥Ü¥¤¥É¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥ºvs²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤ÎGAME1¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥É¤¬44ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¡¢²£ÉÍEX¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸½ºß26ºÐ¤Î¥Ü¥¤¥É¤Ï¡¢2023－24¥·ー¥º¥ó¤ËÅö»þB3¤À¤Ã¤¿Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢²£ÉÍEX¤Ë´ü¸ÂÉÕ°ÜÀÒ¤·¤¿2024－25¥·ー¥º¥ó¤ÏB2¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£B2¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î25.5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î22Æü¤Î»î¹ç·ë²Ì°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£11·î22Æü¤ÎB2»î¹ç·ë²Ì
À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¤Ï12Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê2°Ì¡¦°¦É²¤È3¥²ー¥àº¹¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä 68－53 ¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º
´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º 76－67 »³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º
Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º 101－63 ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬
Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º 78－79 ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬
°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹ 66－69 ¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹
·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º 87－75 ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ
¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º 89－102 ²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
