Æ£»ÞvsÄ»À´ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.23 J2Âè37Àá](Æ£»Þ¥µ)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:¾åÅÄ±×Ìé
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[Æ£»ÞMYFC]
ÀèÈ¯
GK 41 ËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£
DF 4 ÃæÀîÁÏ
DF 5 ÆïËÜÂî³¤
DF 16 ¿¹ÐÒÎ¤
MF 6 À¤À¥·¼¿Í
MF 8 ÀõÁÒÎ÷
MF 15 ¿ùÅÄ¿¿É§
MF 17 ²¬ß·¹·À±
MF 25 ÃæÂ¼ÎÃ
MF 33 Àî¾å¥¨¥É¥ª¥¸¥ç¥óÃÒ·Å
FW 7 ¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ð
¹µ¤¨
GK 21 ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥ì¥¤
DF 3 ÎëÌÚæÆÂÀ
DF 28 Âç¿¹×ÂÅÍ
MF 18 ¾¾²¼²Âµ®
MF 23 ³áÀîÎÊÂÀ
MF 50 ¶â»ÒæÆÂÀ
MF 72 ÃæÂ¼Í¥ÅÍ
FW 9 ÌðÂ¼·ò
FW 14 ÃæÀîÉ÷´õ
´ÆÆÄ
¿ÜÆ£ÂçÊå
[¥µ¥¬¥óÄ»À´]
ÀèÈ¯
GK 12 Àô¿¹ÎÃÂÀ
DF 4 º£ÄÅÍ¤ÂÀ
DF 13 °æ¾åÂÀÀ»
DF 32 ¾®ÀîÂç¶õ
MF 2 ¾¾ËÜÆäÀ¸
MF 5 Ä¹ß·¥·¥ô¥¡¥¿¥Õ¥¡¥ê
MF 7 ¿·°æÀ²¼ù
MF 11 À¾Àî½á
MF 16 À¾ß··òÂÀ
MF 27 Ý¯°æÃ¤ÆÁ
FW 34 »³ÅÄ´²¿Í
¹µ¤¨
GK 35 Æâ»³·½
DF 30 ÌÚËÜ¶³À¸
DF 91 ¾å¸¶ËÒ¿Í
MF 10 ËÜÅÄÉ÷ÃÒ
MF 33 À¾Ìð·ò¿Í
MF 77 ¥ô¥£¥¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«
FW 9 ¥¸¥ç¡¼
FW 19 ÎëÌÚÂçÃÚ
FW 47 ¿·Àî»Ö²»
´ÆÆÄ
¾®µÆ¾¼Íº
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:¾åÅÄ±×Ìé
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[Æ£»ÞMYFC]
ÀèÈ¯
GK 41 ËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£
DF 4 ÃæÀîÁÏ
DF 5 ÆïËÜÂî³¤
DF 16 ¿¹ÐÒÎ¤
MF 6 À¤À¥·¼¿Í
MF 8 ÀõÁÒÎ÷
MF 15 ¿ùÅÄ¿¿É§
MF 17 ²¬ß·¹·À±
MF 25 ÃæÂ¼ÎÃ
MF 33 Àî¾å¥¨¥É¥ª¥¸¥ç¥óÃÒ·Å
FW 7 ¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ð
¹µ¤¨
GK 21 ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥ì¥¤
DF 3 ÎëÌÚæÆÂÀ
DF 28 Âç¿¹×ÂÅÍ
MF 18 ¾¾²¼²Âµ®
MF 23 ³áÀîÎÊÂÀ
MF 72 ÃæÂ¼Í¥ÅÍ
FW 9 ÌðÂ¼·ò
FW 14 ÃæÀîÉ÷´õ
´ÆÆÄ
¿ÜÆ£ÂçÊå
[¥µ¥¬¥óÄ»À´]
ÀèÈ¯
GK 12 Àô¿¹ÎÃÂÀ
DF 4 º£ÄÅÍ¤ÂÀ
DF 13 °æ¾åÂÀÀ»
DF 32 ¾®ÀîÂç¶õ
MF 2 ¾¾ËÜÆäÀ¸
MF 5 Ä¹ß·¥·¥ô¥¡¥¿¥Õ¥¡¥ê
MF 7 ¿·°æÀ²¼ù
MF 11 À¾Àî½á
MF 16 À¾ß··òÂÀ
MF 27 Ý¯°æÃ¤ÆÁ
FW 34 »³ÅÄ´²¿Í
¹µ¤¨
GK 35 Æâ»³·½
DF 30 ÌÚËÜ¶³À¸
DF 91 ¾å¸¶ËÒ¿Í
MF 10 ËÜÅÄÉ÷ÃÒ
MF 33 À¾Ìð·ò¿Í
MF 77 ¥ô¥£¥¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«
FW 9 ¥¸¥ç¡¼
FW 19 ÎëÌÚÂçÃÚ
FW 47 ¿·Àî»Ö²»
´ÆÆÄ
¾®µÆ¾¼Íº