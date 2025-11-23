È¬¸Ívs»¾´ô ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.23 J3Âè37Àá](¥×¥é¥¹¥¿)
¢¨13:00³«»Ï
¼ç¿³:ÂçÄÚÇîÏÂ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]
ÀèÈ¯
GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦
DF 11 Àã¹¾Íª¿Í
DF 20 Ì¬ÅÄ¹Âç
DF 22 Çò°æÃ£Ìé
MF 5 °ðÀÑÂç²ð
MF 7 º´Æ£ÊË
MF 8 ²»ÀôæÆâÃ
MF 27 Ô¢Ê¬¾
MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿
FW 9 ß·¾åÎµÆó
FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé
¹µ¤¨
GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð
DF 29 Ìø²¼Âç¼ù
MF 16 ÅÌÚ¿ðÀ¸
MF 24 ·ªß·Î¦
MF 47 ÏÆºäÖÅÊ¿
MF 61 °ÂÆ£Í³æÆ
FW 14 ËåÈøÄ¾ºÈ
FW 17 º´¡¹ÌÚ²÷
FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ
´ÆÆÄ
ÀÐºê¿®¹°
[¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô]
ÀèÈ¯
GK 41 ÈÓÅÄ²í¹À
DF 2 ÆâÅÄ¿ð¸Ê
DF 44 ÎÓÅÄ³¡ÅÍ
DF 99 ÉíÌÚÍºÌé
MF 7 ¹¾¸ýÄ¾À¸
MF 13 Á°ÀîÂç²Ï
MF 15 ´äËÜÏÂ´õ
MF 24 ¾åÌîµ±¿Í
MF 35 º¸¹ç½¤ÅÚ
MF 90 ¸åÆ£Í¥²ð
FW 22 ÂçÌîÍÔÊ¿
¹µ¤¨
GK 1 º£Â¼Í¦²ð
DF 55 Æ£°æÍÕÂç
MF 6 Ä¹Ã«ÀîÈ»
MF 8 ¿¹Í¦¿Í
MF 17 ËÒ»³¹¸À¯
MF 96 µÈÅÄ¿ØÊ¿
FW 11 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É
FW 30 Ã°±©»í²¹
FW 88 ¾¾ËÜ¹§Ê¿
´ÆÆÄ
¶â¾áÀ®
¢¨13:00³«»Ï
¼ç¿³:ÂçÄÚÇîÏÂ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]
ÀèÈ¯
GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦
DF 11 Àã¹¾Íª¿Í
DF 20 Ì¬ÅÄ¹Âç
DF 22 Çò°æÃ£Ìé
MF 5 °ðÀÑÂç²ð
MF 7 º´Æ£ÊË
MF 8 ²»ÀôæÆâÃ
MF 27 Ô¢Ê¬¾
MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿
FW 9 ß·¾åÎµÆó
FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé
¹µ¤¨
GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð
DF 29 Ìø²¼Âç¼ù
MF 16 ÅÌÚ¿ðÀ¸
MF 24 ·ªß·Î¦
MF 47 ÏÆºäÖÅÊ¿
MF 61 °ÂÆ£Í³æÆ
FW 17 º´¡¹ÌÚ²÷
FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ
´ÆÆÄ
ÀÐºê¿®¹°
[¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô]
ÀèÈ¯
GK 41 ÈÓÅÄ²í¹À
DF 2 ÆâÅÄ¿ð¸Ê
DF 44 ÎÓÅÄ³¡ÅÍ
DF 99 ÉíÌÚÍºÌé
MF 7 ¹¾¸ýÄ¾À¸
MF 13 Á°ÀîÂç²Ï
MF 15 ´äËÜÏÂ´õ
MF 24 ¾åÌîµ±¿Í
MF 35 º¸¹ç½¤ÅÚ
MF 90 ¸åÆ£Í¥²ð
FW 22 ÂçÌîÍÔÊ¿
¹µ¤¨
GK 1 º£Â¼Í¦²ð
DF 55 Æ£°æÍÕÂç
MF 6 Ä¹Ã«ÀîÈ»
MF 8 ¿¹Í¦¿Í
MF 17 ËÒ»³¹¸À¯
MF 96 µÈÅÄ¿ØÊ¿
FW 11 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É
FW 30 Ã°±©»í²¹
FW 88 ¾¾ËÜ¹§Ê¿
´ÆÆÄ
¶â¾áÀ®