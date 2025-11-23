¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛHAPPY CREATORS¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤ò±Û¤¨¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±1¼þÇ¯¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¡¢2024Ç¯11·î16Æü¡¢ÅìµþŽ¥WWW X¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¡ã¤Ï¤Ã¤Ô¡¼ÁÏÂ¤·×²è¡ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Ž¥HAPPY¡¡CREATORS¡ÊÄÌ¾ÎŽ¥¥Ñ¥Ô¥¯¥ê¡Ë¡£
¤½¤³¤«¤é¿Íµ¤¤ò¤É¤ó¤É¤ó½¸¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÂç·¿Ìî³°¥Õ¥§¥¹¡ãLuckyFes 2025¡ä¤Ë¤â»²²Ã¡£½éÅÐ¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤ÇÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤¬¡¢11·î15Æü¡¢·ëÀ®1¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãHAPPY CREATORS 1st Anniversary Live -¤Ï¤Ã¤Ô¡¼ÁÏÂ¤µÇ°Æü¡ª-¡ä¤òÅìµþŽ¥Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡¢ÃËÀ°Ê³°¤ËÆ±À¤Âå¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¥Ï¥Ô¥¯¥ê¡£³«±éÁ°¤«¤é¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢·ëÀ®¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü½¸¤á¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤È¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿ÆÃÂç¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤¤¤ÀÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿·¶Ê¤¬Ê¹¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢¿·¶Ê¡ª?¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¯¡£¤³¤Î¶Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢±ÇÁü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤Ä¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¾ì¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¡¢½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÇ¸å¡¢Á´°÷¤Ç¤³¤ÎÆü¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë½¸·ë¡£¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Î¤³¤Î1Ç¯¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¶Ê¤¬SE¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¼Ì¿¿¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÌ¤¢¤ä¡¢¾®Îë¤«¤ì¤ó¡¢¾¾ËÜ¤»¤ê¤Ê¡¢²ÆÌÜ¤ê¤³¡¢Æï¿¹¤·¤å¤ê¡¢°©Àî¤¢¤¤¡¢¼·À¥¤³¤¢¤Î½çÈÖ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤º¤Ï¿·°áÁõ¤Î½é¤ªÈäÏª¤Ë¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¤È¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡£²¿½Å¤Ë¤â¥Õ¥ê¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¡¼ÂçºîÀï¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬1¶ÊÌÜ¤«¤é¡È¥¿¥¤¥¬¡¼¡ª¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ª¡É¤È¶«¤Ó¡¢¥³¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡È¤Ï¤¤¤É¡¼¤¾¡ª¡É¤Î¤¢¤È¡¢¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤ÏÁ´°÷¥¸¥ã¥ó¥×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤È²Ä°¦¤µ¤ÏÇÜÁý¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë7¿Í¤¬¤È¤Ó¤¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤ÇV¥µ¥¤¥ó¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡ÈÁÏÂ¤¤·¤è¤¦¤½¤¦¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î¤¤¤À¤·¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤«¤é¡Ö¤¤ß¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¡¼¥ë¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ë¡£
¶Ê¤´¤È¤ËÊ¹¤¨¤Æ¤¯¤ë¥³¡¼¥ë¤â¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£MV¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ´¤¯À¸¥«¥á¡¢ÇØ·Ê¤Ë½Å¤Í¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¿¥Ã¥Á¡¢²Î»ì¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Ê¸»ú¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¡¢¿§¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Î±ÇÁü¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥ì¥¤¡ª¡×¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¤³¤à¡£Àª¤¤¤è¤¯½Ð¹Ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢´ÖÁÕ¤Ç½Ä1Îó¤ËÀ°Îó¡£¤½¤³¤«¤é°ì¿Í¤º¤Äº¸±¦¤Ë»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âåºÎï¤Ë¤¤á¤Æ¤ß¤»¤ë¡£½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿7¿Í¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¡¢¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇØÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Þ¤Î¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì7¿Í¤¬ô¥¤È¤·¤¿»Ñ¤ÇÎ©¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¢¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢µÌ¤¬¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¼þÇ¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¤È¡¢¼·À¥¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤ÄÁ°¤«¤é´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¶Ê¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ã¤¸¤ã¤¸¤ã¡¼¤ó!!¡×¤Ø¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖÈô¤Ö¤è¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤«¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°ì½ï¤Ë¥µ¥Ó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡£²ñ¾ì¤òÀ¹Âç¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÍÉ¤é¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó³«¤¯¡ª¡¡¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó³«¤¯¡ª¡×¤Î¹ç¿Þ¤Ç¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ³«¤¯¿¶¤ê¤ò¿¿»÷¤µ¤»¡¢¡Ö¥ª¥¤¥Ã¡ª¡¡¥ª¥¤¥Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¶«¤ÓÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ï¸µµ¤¤è¤¯¥³¥Ö¥·¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ÇµÒÀÊ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ô¥¯¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¾¤Ê¤Î¤À¤¾¡×¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¶Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥¥é¥¥é¤·¤¿¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤«¤é¡¢EDM¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë°ìÊÑ¡£¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
°ÅÅ¾¤·¤¿¾ìÆâ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç1ÈÖ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤ä¡Ö¡È¤·¤§¤¢¤Ï¤Ô¡É¤Ë¡È¤·¤§¤¢¡É¤Ï²¿²ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡©¡×¡Ö¤·¤å¤ê¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹·Ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿²ó¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¡È¤Ï¤Ã¤Ô¡¼ÂçºîÀï¤Î²¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Î¶Ê¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥¤¥º¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÏÂ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¡¼7¡×¤ÇºÆ³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤ò¤È¤ê¤³¤ó¤À¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾ÈÌÀ¤â¾ìÆâ¤ò¤½¤Î»Ò¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤Ð¤ì¤¿¤¤..¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¤ÎÂå¤ê¤Ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥Ï¡¼¥È¤òÈô¤Ð¤¹7¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤ªÊÖ¤·¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Î±ÇÁü¤â´Þ¤á¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ë♡¤¬¹¤¬¤ê¡¢´Å¤¤¹¬¤»¥à¡¼¥É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Î¿·µ¡¼´¡¢¥¢¥â¡¼¥ì¤Ê¡Ö¥â¡¼¥ì¥Ä¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥¢¥¯¥È¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤ÇÇ®É÷¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ò¤Î¤»¡¢¾ìÆâ¤Ë½¼Ëþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö1¼þÇ¯¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¿·¶Ê¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¼·À¥¤¬²ñ¾ì¤Ë¤Þ¤¸¤á¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ±þ±çÃÄ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò½éÈäÏª¡£ÁÈ¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Æ¥ó¥Ý¤ä¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¡£¡È¥é¡¼¥é¥é¡Á¡É¤ò¥Ï¥Ô¥¯¥ê7¿Í¤¬À¼¤ò½Å¤Í¤ÆÎÏ¶¯¤¯¹ç¾§¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡Ö¤·¤§¤¢¤Ï¤Ô¡×¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²Î»ì¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¿§¤¬²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥§¥ó¥¸¡£¾ÈÌÀ¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÀ©ºî¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°¦¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¼¡¤Î¡Ö°Ç¡ßÉÂ¤ß¡áyummy♡¡ª¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÉ½¾ð¤òÉõ°õ¤·¤Æ¡¢Îø¤â°¦¤â¤¤¤¤¹¤®¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë²Î»ì¤ò¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥¯¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼·À¥¤¬¥Õ¥í¥¢¤ò¹Ó¡¹¤·¤¯Àú¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÀÄ½Õ¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¡ÖWORRYDESTRUCTION¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥à¡¼¥É¤Ï°ìÊÑ¡£¡È¥ª¥¤¤Ã¡ª¥ª¥¤¤Ã¡ª¡É¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËµÌ¤¬É¿ÊÑ¡£¥À¥ó¥¹¤â²Î¤âÄ¶Àä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥¯¥È¤ÇµÒÀÊ¤Ë·ã¤·¤¯Ä©¤ß¤«¤«¤ë¤È¡¢¼·À¥¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë²Î¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤·ã¾ð¤ÎÇ®·ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Ï¤½¤ì¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢·ã¤·¤¯±þÀï¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤Á¤¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤ÎÇ®µ¤¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂà¾ì¡£
¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤Ê¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¿¤ÃÇò¤¤¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¤¥à¥é¥¤¥È¡×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤Ó¤¤ê¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤òÅÇ¤»¶¤é¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÈËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤¢¤²¤ë¡É¡¢¡È¤À¤«¤éº£¤À¤±¡¢¤³¤Î°ì½Ö¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï7¿Í¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡ÈLaLaLa¡Á¡É¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÂçÇ®¾§¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥Ö¡×¤ÇÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¡ÖLife is Olympic¡×¤Ø¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÀ¸¥«¥á¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¿·¶Ê¡ÖÌ´¤Î¤¢¤È¤µ¤¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤È¤â¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÇÀÀ¤¤¤ò¤¿¤Æ¤¿¤¢¤È¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Õ¥ì¥Ã¤Æ¤Í¡×¤Ø¡£7¿Í¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÈÌÀ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¾ìÆâ¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇËÜÊÔ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â°¦¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂåÉ½¤¬1¿ÍÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¸À¼¤Ç´ÑµÒ¤Ë°§»¢¤ò¹ð¤²¡¢¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡×¤Î¤«¤±À¼¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀªÂ·¤¤¡£¤³¤³¤Ç¡¢±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡È½ÅÂçÈ¯É½¡ª¡É¤È¤·¤Æ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Ï¥Ô¥¯¥ê¡Ù¤¬12·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£½é¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¥Ô¥¯¥ê¹æ¤ÇGO!¡×¤¬YouTube¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¡£½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¶Ê¤ò¡¢2026Ç¯2·î4Æü¤«¤é7½µÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¡ã¼·¿§¤Î¸÷Ï©¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþŽ¥¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´ÑµÒ¤â¶Ã¤¡¢Âç¶½Ê³¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Ï°ì¿Í¤º¤Ä°§»¢¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£²ÆÌÜ¤¬¡Ö7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤ÏºÇ½é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Î¤³¤È¡¢Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤À¤¬¡¢Æï¿¹¤Ï¡Ö¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¡Ä¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Ï´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¾®Îë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤ò¡¢¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤ò»Ù¤¨¤ÆËµ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
°©Àî¤Ï¤³¤ó¤Ê¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö1Ç¯Á°¤Î»ä¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤ò»ä¤ÎÀ¸¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤È1Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢µÌ¤Ïº£Ç¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÇºÂÀÊ¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£ÀäÂÐ³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¼·À¥¤ÏÎÞ¤ò²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤ËÇ®¤¯¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤È1¿Í¡¢Ãç´Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¢¤È¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÒÀÊ¤òÀðÆ°¡£¡ÖºÇ¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤Êü¤Á¡¢¤³¤³¤ÇºÆ¤Ó¡Ö¥é¥¤¥à¥é¥¤¥È¡×¤ò²Î¾§¡£1ÈÖ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÁ´°÷¤¬1Îó¤ËÊÂ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤ÇÍÙ¤é¤º¡¢Á´°÷¤¬º²¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏÇ®¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Î¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Î³èÆ°¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¢¤ï¤»¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÄù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Ï¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¸¥¿ÈÅª¤Ê°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï3·î¤Î¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¸ø±é¥ï¥ó¥Þ¥ó¡£¥Ï¥Ô¥¯¥ê¤¬ËÜµ¤¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò´°Çä¤µ¤»¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°¦¤ò±Û¤¨¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÅìÛê¾Í·Ã
