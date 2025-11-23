¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛReoNa¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤¬³«Ëë¡ªÁ´¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¡ÈHEART¡É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤Æ²Î¤¦
ReoNa¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ¡ÈHEART¡É¡Ù¤¬11·î21Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡Ö»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½Æ¨¤²¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊReoNa¡Ë
¡Öunknown¡×¡ÖHUMAN¡×¤ÈËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ReoNa¤Î¡È¤ª²Î¡É¤ÎÊª¸ì¤Ï¥Ç¥Ó¥åー7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¿´¡×¤ò ÉÁ¤¯¥¿ー¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥Æー¥¸¤Ï¹õ¤¤åËÄ¢¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¨¥É¡¦¥·ー¥é¥ó¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¡£ÀÅ¤«¤Ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç²»³Ú¤¬»ß¤ß¡¢ÀÅ¤«¤Ë²ñ¾ì¤Ï°ÅÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¤¤Ä¤â¤ÎReoNa¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ËReoNa¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏËë¤Î¸þ¤³¤¦¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤í¤¦?¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¬¥á¥í¥Ç¥£¤òÁÕ¤Ç½Ð¤·¡¢¹õ¤¤åËÄ¢¤¬ÀÅ¤«¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï´û¤ËReoNa¤¬¤¤¤¿¡£
Êü¼Í¾õ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿LED¥é¥¤¥È¤¬ReoNa¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î»Ñ¡£¤µ¤¢¡¢¿´¤ò½ä¤ê¡¢¿´¤òÃµ¤¹¤ª²Î¤Î»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEART¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀäË¾¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¿´¤Î·Á¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤¿¤Á¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²Î¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î½éÆü¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Þ¥¹¹ÓÈ¨Î¼Ê¿¤«¤é¡¢µÞ¤ËÃÂÀ¸Æü ¤Î½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òµá¤á¤é¤ì¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ë¡Ä¡Ä¤¢¤È¤Ï¡Ä¡Ä¥Ä¥¢ー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ReoNa¡£12·î27Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤âÁý¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ReoNa¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢ReoNa¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈHEART¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ReoNa¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¡¢ReoNa¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤Ê¤É¤¬¿´¤È¿´¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ä¥¢ー¤Î¤Ê¤«¤Ç¸²Ãø¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢»±Â¼¥Èー¥¿¤È¤Î¡ÈHEART¡É¤À¡£
»±Â¼¥Èー¥¿¤Î¡ÈHEART¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËReoNa¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»±Â¼¥Èー¥¿¤¬2019Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ü¥«¥í³Ú¶Ê¡ÖÇÔÁö¡×¡£¡Ö»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½Æ¨¤²¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤«¤é²Î¤ï¤ì¤¿¤³¤Î°ì¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¡È²¿ÅÙ¤À¤Ã¤ÆÇÔÁö¤·¤Æ ÇÔÁö¤·¤Æ Æ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡É¤È²Î¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤È¥á¥í¥Ç¥£¤òReoNa¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£»±Â¼¥Èー¥¿¤Î»×¤¤¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¡ÈHEART¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÂ³¤±¤Æ²Î¤ï¤ì¤¿¡Ö³©¡×¡£»±Â¼¥Èー¥¿¤Ï¡Ö³©¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö·¯¤Ï°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È²Î¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø°ì¿Í¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÁ´¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¡ÈHEART¡É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤Æ²Î¤¦ReoNa¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¡È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¤Ê¤¤ReoNa¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢´î¤Ó¤â¡¢Èá¤·¤ß¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬ReoNa¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¡¢¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë ¡È¿´¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢ReoNa¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤¿¤Á¡£¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤Ë¤ÏReoNa¤Î¡ÈHEART¡É¤Î´ï¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿§¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
