¡ÚUFC¡Û¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÍÇ½¡×ËÙ¸ý¶³»Ê¡¢9Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Ç¡ÈÆñÅ¨¡É¥°¥é¥Ã¥×¥éー·âÇË¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¾Î»¿¤ÎÍò¡Ö¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤Ï»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Éー¥Ï¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¥Õ¥é¥¤µé11°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2016Ç¯°ÊÍèÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëUFCÉüµ¢Àï¤Ç¡¢3R¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥çー¥¯¤Ë¤è¤ë°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ËÙ¸ý¤Ï»î¹ç¸å¥Üー¥Ê¥¹5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó780Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£ËÙ¸ý¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ËÙ¸ý¶³»Ê¤òÀä»¿¡Ö¥¨¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×
ËÙ¸ý¤Ï4Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤òÁ´¶ÉÌÌ¤Ç°µÅÝ¡£UFCÉüµ¢Àï¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤òµñÈÝ¤·¤¿¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤Ï¥±ー¥¸¾å¤Ç¼º¿À¡£°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·34ºÐ¥é¥ó¥«ー¤ò²¼¤·¤¿ËÙ¸ý¤ÏUFCÀïÀÓ¤ò8¾¡¡Ê2KO¡¢1SUB¡Ë1ÇÔ¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMMA¥¸¥ã¥ó¥ー¡Ù¤ÏÆñÅ¨¥°¥é¥Ã¥×¥éー·âÇË¤Ç¡Ö¼«¿È¤¬¥¨¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ÆÁê¼ê¤òÄË¤á¤Ä¤±¡¢¹Ê¤áÍî¤È¤·¤¿¡×¤ÈËÙ¸ý¥Ñ¥Õ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØMMA¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤Ï¡Ö¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤ÏUFCÉüµ¢Àï¤ÇËÙ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ë¶Ã¤¤òµ¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÙ¸ý¤Ï»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤È¹âÅÙ¤Ê¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÙ¸ý¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤ÏËÙ¸ý¤ËÁ´¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤º¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥é¥ó¥«ー¤òÎ¿²ï¤·¤¿ËÙ¸ý¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÙ¸ý¤ÏUFC¤«¤éÎ¥¤ì¤¿9Ç¯´Ö¤ÇRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¢¥Õ¥é¥¤µé¤Î2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Bellator¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£UFC¤Ç¤âÈá´ê¤ÎÆüËÜÁª¼ê½é¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£