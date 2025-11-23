STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯11·î23Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî5¾òÀ¾11ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢µ¢ÂðÃæ¤Î20Âå½÷À­¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤ËÊú¤­¤Ä¤«¤ì¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ò¿¨¤é¤ì¤ëÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀººº¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãÃË¤ÎÆÃÄ§¡ä
¡¦30Âå¤¯¤é¤¤
¡¦¿ÈÄ¹Ìó170¥»¥ó¥Á
¡¦ÃæÆù
¡¦¹õ¿§·Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÇò¿§·ÏT¥·¥ã¥Ä
¡¦¹õ¿§·Ï¥º¥Ü¥óÃåÍÑ
¡¦¹õ¿§·Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥¯½ê»ý