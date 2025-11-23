Hey! Say! JUMP郄木雄也が自身のグループの“仲良し自慢”を熱弁。「本当に好き」と惚気るシーンがあった。

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。スタジオには、進行を務めるさらば青春の光・森田哲矢、事務所の先輩である河合郁人、友人代表としてWEST.桐山照史、俳優 三浦翔平､ユージらがビデオ出演した。

ビデオメッセージで登場したWEST.桐山が「郄木はHeySayJUMPの“仲良し自慢”が止まらない」と明かすと、郄木は「仲いいです」とキッパリ。

ライブやイベントなどで「いろんなグループが集まる会でも基本自分たちだけで固まってる」「大人数で楽屋が分かれているときも結局全員が1つの部屋に集合する」などのエピソードを紹介し、森田に「相談とかもする?」と聞かれた郄木は「しますよ！この作品出ようと思ってるんだけどどう思う？とか」と話すと、一同「えええ」と驚愕。あのちゃんも「仲良すぎる」と指摘、河合も「いいなー」とうらやましがった。

そして、あのちゃんは「ボクだったら誰かに言えないかも。このオファーきたとか。気まずくないですか？」と聞くと、河合も「俺はちょっと気まずかったです。わざわざみんなに言わなくてもマネジャーづたいにわかればいいかなって」と同調。

あのちゃんが「酔ってるときにそんだけ熱く語れるってことは、ほんとに好きってことじゃん。本当にすてき」と言うと、郄木はさらに「本当に好きですよ」と惚けてみせ、スタジオは笑いに包まれた。

