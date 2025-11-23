170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¸ª½Ð¤·½©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤¬22Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ª½Ð¤·¥â¥Ø¥¢¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¡Ö·ã¥Þ¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸ª½Ð¤·¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥³¥ë¥Æ¤âÈäÏª
¡¡ÊæÀî¤¬¡Ö¤ª¤ä¤ª¤ä¡¢½µËö¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏµÈ¾Í»û¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸ª½Ð¤·¥â¥Ø¥¢¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿ÊæÀî¤¬¤¿¤¤¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«ÊÖ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´¨¤¤¤Î¤ËÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¤Û¤«¤Î¤ó·ã¥Þ¥Ö¤À¤ï¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë
