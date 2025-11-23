SAY MY NAMEËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë»ý¤Á¾å¤²¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SAY MY NAME¡Ê¥»¥¤¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÎËÜÅÄ¿ÎÈþ¡ÊHITOMI¡Ë¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û24ºÐK-POPÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Æó¤ÎÏÓÈäÏª
ËÜÅÄ¤Ï¡¢¥¸¥à¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÏÓ¤äÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤ë¤ÎÂº·É¡×¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤ÎÎ¾Î©¡×¡Ö¥¸¥àÄÌ¤¤¤Î¥â¥Á¥Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤âåºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë»ý¤Á¾å¤²¤ë»ÑÈäÏª
¢¡ËÜÅÄ¿ÎÈþ¤Î¥¸¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
