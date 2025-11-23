¿Íµ¤¥µ¥Ö¥¹¥¯Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥É¥é¥Þ¡õ±Ç²è16ËÜ¡Ú½©¤ÎÌëÄ¹¤òDO²á¤´¤¹¡©¤ª¤¦¤Á¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥¹¥¹¥á¡Û
¡Ú½©¤ÎÌëÄ¹¤òDO²á¤´¤¹¡©¤ª¤¦¤Á¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥¹¥¹¥á¡Û
½©¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¤Â·¤¨¤¿¤Ê¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çº£¡¢´Ñ¤¿¤¤ºîÉÊ¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡ãPART 1¡ä
¡Á´¶Æ°¤·¤¿¤¤»þ¡¦¾Ð¤¤¤¿¤¤»þ¡¦°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¦²ÈÂ²¤Ç¡Á
¿Íµ¤¥µ¥Ö¥¹¥¯Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹
¿Íµ¤¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î±Ç²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤¤»þ¡×¡Ö¾Ð¤¤¤¿¤¤»þ¡×¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç¡×¤Î4¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥ª¥¹¥¹¥áºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÚPrime Video¡Û
¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤¹¤ëPrime Video¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÏÃÂêºî¤ò¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
Prime Video
PRÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó
¡ã´¶Æ°¤·¤¿¤¤»þ¡ä
1. ¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤à¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦´¶¤ÎÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×
¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÈÇ¤Ï¡¢Éü½²·à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¯Îõ¤ÊÁþ¤Þ¤ìÌò¤ËÅ°¤·¤¿É×¡¦¿ÆÍ§Ìò¤Õ¤¿¤ê¤Î±éµ»¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢´¶Æ°¤âÁÖ²÷´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª¡ÊPrime Video PRÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¡Ë
É×¤È¿ÆÍ§¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢²áµî¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤ÆÉ×¤È¿ÆÍ§¤ËÉü½²¤·¤Ê¤¬¤é±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡¢¿ÍÀ¸¥ê¥»¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£½Ð±é¤Ï¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢º´Æ£·ò¤Û¤«¡£▶Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®ÃæⒸ2025. CJ ENM Japan¡¿STUDIO DRAGON all rights reserved
¡ã¾Ð¤¤¤¿¤¤»þ¡ä
2. ÆùÂÎÇÉ¥¹¥¿¡¼¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ë
¡Ö¥Ø¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡×
¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤à¤½Ð¤·¤Î¸µ±Ç²èÇÐÍ¥¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤È·øÊª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¼óÁê¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÊ¬Îö¤È±¢ËÅ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÄÁÆ»Ãæ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡£¸¤±î¤ÎÃç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Õ¤¿¤ê¤¬ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡ÊPrime Video PRÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¡Ë
ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¿ô¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡È¶Ë¡É°ÅÞ¡¢½¸·ë¡Ù°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¥¤¥É¥ê¥¹Ž¥¥¨¥ë¥Ð¤È¥¸¥ç¥óŽ¥¥·¥Ê¤¬±Ñ¼óÁê¤ÈÊÆÂçÅýÎÎ¤ò±é¤¸¤ë¡£▶Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®ÃæⒸAmazon Content Services LLC
¡ã°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡ä
3. ¥Á¡¼¥à¡¦¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó´Ú¹ñÈÇ¡£ÏÃÂê¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºî
¡Ö¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡×
ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¡£¥í¥Þ¥³¥á¤Î½÷²¦¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥ó3¿Í¤Î¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ÊÑÁõ¤È¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¬ÌÏ´¶¤äÉü½²Í×ÁÇ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª¡ÊPrime Video PRÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¡Ë
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¤¥é¥ó¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥Û¡£3¿Í¤Îº¾µ½»Õ¤¬°¤«¤éÂç¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¡£Á´12ÏÃ¤Ë¤Ï¸¶ºî¤òÆ§½±¤·¤¿ÏÃ¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤â¤¢¤ê¡¢JP¤ò¸«¤¿¿Í¤â½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£▶Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®ÃæⒸ2025 TME Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.
¡ã²ÈÂ²¤Ç¡ä
4. ¼Â¼Ì²½º¤Æñ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾ºî¡£ÂçÂô¤¿¤«¤ª¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë
¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó 1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡×
Ìó30Ç¯Á°¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò±ÇÁü²½¡£¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«Ãæ¡£¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ·ºÍÅª¤ÊÀø¿å´Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÀ¯¼£Åª¤Ê¶î¤±°ú¤¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ÊPrime Video PRÃ´Åö¼Ô¤µ¤ó¡Ë
Àï´Ï»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¯¤³¤ë¡¢ÆüÊÆ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Prime Video¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½é¤Î·à¾ìÈÇ±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®ÈÇ¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ä¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÄÉ²Ã¡£▶Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®ÃæⒸ2024 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES.¸¶ºî¡¿¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×½êºÜ¡Ë
¡ÚHulu¡Û
14ËüËÜ°Ê¾å¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥¢¥Ë¥á¤¬¸«ÊüÂê¤ÎHulu¡£³¤³°ºîÉÊ¤ÏÄ¶Âçºî¤«¤é±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢º£²ó¤ÏÊ£¿ô¤Î´Ú¹ñ±Ç²è¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¤Î¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¤â¤¢¤ê¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Hulu ¹Êó¡¦ÀëÅÁ
º´¡¹ÌÚ °´¤µ¤ó
¡ã´¶Æ°¤·¤¿¤¤»þ¡ä
5. É×ÉØ¤Î´ñÌ¯¤ÊºÇ¸å¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¡×
2022Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¡¢Íâ23Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¥åŽ¥¥¹¥ó¥ê¥ç¥ó¡¢¥è¥àŽ¥¥¸¥ç¥ó¥¢½Ð±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡£Äê³ÛÀ©¤Ç¸«ÊüÂê¤Ê¤Î¤ÏHulu¤À¤±¡£Ëö´ü¤ÎÉÂ¤òÊú¤¨¤¿ºÊ¤¬É×¤È¡ÈºÇ¸å¤ÎÎ¹¡É¤Ø¡£¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¬¸òº¹¤¹¤ë°¦¤ÎÊª¸ì¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ÊHulu ¹Êó¡¦ÀëÅÁ º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤¢¤ëÆü¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ê¿ËÞ¤ÊÀì¶È¼çÉØ¤Î¥»¥è¥ó¡£¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢É×¤Î¥¸¥ó¥Ü¥ó¤È¤È¤â¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤òÃµ¤¹¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÉ×ÉØÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£▶Hulu¤ÇÆÈÀê¡¦¸«ÊüÂêÇÛ¿®ÃæⒸ2022 LOTTE ENTERTAINMENT¡õTHE LAMP All Rights Reserved.
¡ã¾Ð¤¤¤¿¤¤»þ¡ä
6. 1Ëç¤ÎÊõ¤¯¤¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈëÌ©¤ÎÆîËÌ°ÛÊ¸²½¸òÎ®
¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ÎÉÔ»þÃå 1ÅùÅöÁª¤¯¤¸¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤Æµ¤Ê¬ÁÖ²÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£ÆüËÜ¸ì¤Î»úËë´Æ½¤¤Ï¾¾Èø¥¹¥º¥¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤âÄê³ÛÀ©¤Ç¸«ÊüÂê¤ÏHulu¤Î¤ß¡£Ä«Á¯È¾Åç¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë·³»ö¶³¦Àþ¤Ç1Åù6²¯±ß¤ÎÊõ¤¯¤¸¤ò½ä¤ë¡ÈÄÁ¡ÉÁûÆ°¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡ÊHulu ¹Êó¡¦ÀëÅÁ º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
´Ú¹ñ·³Ê¼»Î¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿1ÅùÅöÁª¤ÎÊõ¤¯¤¸¤¬·³»ö¶³¦Àþ¤òÄ¶¤¨¤ÆËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î¤ËÅÏ¤ê¡¢¡ÈÆîËÌÊõ¤¯¤¸²ñµÄ¡É¤ËÈ¯Å¸¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï´Ú¹ñ±Ç²èÎòÂåNo.1¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¡£▶Hulu¤ÇÆÈÀê¡¦¸«ÊüÂêÇÛ¿®ÃæⒸ2022 HOME CHOICE CORPORATION,SIDUS CORPORATION,TPS COMPANY
¡ã°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡ä
7. Âç¿Í¤ÎÎø¤ÈÇº¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡ÖHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×
»ÖÂ¼µ®»Ò¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤òHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¼æ¤«¤ì¹ç¤¦°½Çµ¤È¼ëÎ¤¤ÎÂº¤µ¤È¡¢¡È¤ª¤È¤Ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤Ë³ëÆ£¤·Ê³Æ®¤¹¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¶¦´¶¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª¡ÊHulu ¹Êó¡¦ÀëÅÁ º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
·ëº§¤äµÁÍý¤Î¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤¬Îø°¦¤ä»Å»ö¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÇº¤ß¤òÁ´12ÏÃ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£½Ð±é¤Ï»³ËÜÈþ·î¡¢·ª»³ÀéÌÀ¤Û¤«¡£▶Hulu¤ÇÆÈÀê¡¦¸«ÊüÂêÇÛ¿®ÃæⒸ»ÖÂ¼µ®»Ò¡¿¹ÖÃÌ¼Ò Ⓒ HJ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡ã²ÈÂ²¤Ç¡ä
8. »Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼Âè1ºî
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×
¸À¤ï¤º¤È¤·¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤äÀ®Ä¹¡¢¡ÖËâË¡¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÌ´¤È´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡ÊHulu ¹Êó¡¦ÀëÅÁ º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡£¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¡¦¥Ï¥ê¡¼¤¬¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¡£³Û¤Î½ý¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢±¿Ì¿¤ÎÎØ¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£▶Hulu¤Ç¸«ÊüÂêÇÛ¿®ÃæPublishing RightsⒸJ.K.R. Ⓒ2001 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
¡ÚNetflix¡Û
¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Netflix¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎNetflix±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤«¤é¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£Netflix¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È
NOHOHON-PRODUCTION
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Î¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é·úÃÛ¡¢Ë¡Î§¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë2¿ÍÁÈ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÈÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¤Î°¦¹¥²È¤Ç¤â¤¢¤ë
¡ã´¶Æ°¤·¤¿¤¤»þ¡ä
9. ¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ¤³¦¤Î¥¥¿¥Î¡ÉÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡ÖNetflix±Ç²è ÀõÁð¥¥Ã¥É¡×
Ìø³ÚÍ¥Ìï±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥¿¥±¥·¤ÈÂçÀô ÍÎ±é¤¸¤ë»Õ¾¢¡¦¿¼¸«Àé»°Ïº¤¬¥Ê¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£»Õ¾¢¤Î¸µ¤òÎ¥¤ì¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Äï»Ò¤È¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ç¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë»Õ¾¢¤¬ºÆ¤ÓÇÖ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤ËÎÞ¡ÊNOHOHON-PRODUCTION¡Ë
1988Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ë¤è¤ë¼«ÅÁ¾®Àâ¤ò¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á±Ç²è²½¡£ÉñÂæ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ÎÀõÁð¡£ÅÁÀâ¤Î·Ý¿Í¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¥¿¥±¥·¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£▶ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
¡ã¾Ð¤¤¤¿¤¤»þ¡ä
10. ºã±©獠¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¥Ï¥Þ¤êÌò¡£ÅÁÀâ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢½é¤Î¼Â¼Ì²½
¡ÖNetflix±Ç²è ¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×
ÎëÌÚÎ¼Ê¿±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ºã±©獠¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¹¥¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹á¤¬¿¶¤ë¤¦¡È100t ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡É¤ä獠¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡È¤â¤Ã¤³¤ê¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ÊNOHOHON-PRODUCTION¡Ë
º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ËÌ¾ò»Ê¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡£ËÜºî¤Ï2024Ç¯¤Ë¼Â¼Ì²½¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£Ä¶°ìÎ®¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢ºã±©獠¤¬¡¢Ë´¤ÁêËÀ¤ÎËå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î»à¤ò¤á¤°¤ë¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¡£▶ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
ⒸËÌ¾ò»Ê¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1985
¡ã°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡ä
11. ¾Þ¶â¤ÈÌ¿¤ò¤«¤±»ø¤¿¤Á¤¬Ä©¤àÄ¶×¸µé¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë
¡ÖNetflix¥·¥ê¡¼¥º ¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×
¸¶ºî¾®Àâ¤ÏÉð·Ý¼Ô¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡£¤Ê¤Î¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤È´Ñ¤ë¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÈÍ½ÁÛ¡£²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È»¦¿Ø¤ÇÌ¥¤»¤ë¤Î¤«¤â´üÂÔÂç¡ª¡ÊNOHOHON-PRODUCTION¡Ë
¼ç±é¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬½é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë11·îÇÛ¿®³«»Ï¤ÎºÇ¿·ºî¡£ÉñÂæ¤ÏÌÀ¼£½é´ü¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¿Í»Â¤ê¹ï½®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤¬Ì¿¤ò¤«¤±¤¿Í·µº¤ËÄ©¤à¡£▶ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
¡ã²ÈÂ²¤Ç¡ä
12. ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤Ë¿âÞ·¡£ÍÄÆëÀ÷¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¡ÖNetflix¥·¥ê¡¼¥º Éñµ¸¤µ¤ó¤Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¡×
²Ö³¹¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤¹¤ëÉñµ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¶¡¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Î¤´ÈÓ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¤Î¥¥è¤ÈÉñµ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤¹¤ß¤ì¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÍ§¾ð¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£À§»ÞºîÉÊ¤é¤·¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È±ÇÁüÈþ¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊNOHOHON-PRODUCTION¡Ë
¸¶ºî¤Ï½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯´°·ë¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¿¹¼·ºÚ¤¬±é¤¸¤ë¥¥è¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤â¸«¤É¤³¤í¡£▶ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
Ⓒ¾®»³°¦»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿STORY inc.
¡ÚU-NEXT¡Û
¸«ÊüÂêºîÉÊ¤ÎÂ¿¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎU-NEXT¡£´Ú¹ñ¤ä²¤ÊÆ¤Î¥É¥é¥Þ¤âËÉÙ¤Ç¡¢º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¡¢´û¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤â¤¢¤ë¡£31Æü´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£½©¤«¤éU-NEXT¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
U-NEXT¹Êó
¿¼Ìî¤µ¤ó
U-NEXT¤Î¹ÊóÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢ºîÉÊ¤òPR¡£SNS¤òÄÌ¤·¤ÆÉý¹¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÆü¡¹È¯¿®¡£¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡ã´¶Æ°¤·¤¿¤¤»þ¡ä
13. ´ñÀ×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë´õË¾¤ÎÊª¸ì
¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×
²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºä¸µÍµÆóµÓËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Å¸³«¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢´Ñ¤¿¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ÊU-NEXT ¹Êó ¿¼Ìî¤µ¤ó¡Ë
¹À¥¤¹¤º¡¢¿ùºé²Ö¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡£¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡£Åìµþ¤ÎÊÒ¶ù¤Î¸Å¤¤°ì¸®²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹3¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¯ÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤ÊÒ»×¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
Ⓒ2025¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¾Ð¤¤¤¿¤¤»þ¡ä
14. »ÍÈ¾À¤µª¤ÎÌ²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤¿¥¹¥¿¡¼¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥³¥á
¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¡×
¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È°ì¸«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÀßÄê¤Ë½øÈ×¤Ï¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£ÆÍÈô¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç±é¤Õ¤¿¤ê¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯À®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¥·¡¼¥óËþºÜ¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡ÊU-NEXT ¹Êó ¿¼Ìî¤µ¤ó¡Ë
¹ñÌ±Åª¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬ÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï25Ç¯¸å¤Ç¡¢Ê¿ËÞ¤ÊÃæÇ¯½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ù¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤ÎÆæ¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
Ⓒ2025 KT StudioGenie Co., Ltd
¡ã°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡ä
15. ÊÛ¸î»Î5¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯Ë¡Äî¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ
¡Ö¿ðÁðÆ¶¡ã¥½¥Á¥ç¥É¥ó¡ä¡×
½Ð¶ÐÃæ¤Ë´Ñ¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¡Öº£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥é¥ó¥Á¥·¡¼¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿¼¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ÊU-NEXT ¹Êó ¿¼Ìî¤µ¤ó¡Ë
¸ÄÀË¤«¤Ê5¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¡¢¤½¤Î»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£´Ú¹ñ¤Î¸½ÌòÊÛ¸î»Î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀìÌçÀ¤ä¿Í´ÖÅª¤Ê²¹¤«¤µ¤ä³ëÆ£¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ⒸCJ ENM Studios Co., Ltd.
¡ã²ÈÂ²¤Ç¡ä
16. ¶½¹Ô¼ýÆþ45²¯±ßÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×
¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡×
ÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£Âç¿Í¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤³¨¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤ä¿å¤ÎÉÁ¼Ì¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ÊU-NEXT ¹Êó ¿¼Ìî¤µ¤ó¡Ë
2025Ç¯¤Î½Õ¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º45¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡£³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬¡¢¸¸¤ÎÊõÀÐ¤ò½ä¤Ã¤Æ»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ç¤¹
ⒸÆ£»Ò¥×¥í¡¦¾®³Ø´Û¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦ADK 2025
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿NOHOHON-PRODUCTION¡ä
