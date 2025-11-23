¡ÖÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦ÅÄÃæ·º»ö¤µ¤ó¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¼«¿È31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¡¦¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ·º»ö¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î31ºÐ¤ò½Ë¤¦ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Öº£Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤µ¤é¤ËÏÂÉþ¤Ç¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¶ä¥á¥À¥ë¡¢2016Ç¯¤è¤êÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢3Ç¯Ï¢Â³É½¾´Âæ¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ëÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¶¥µ»¤«¤é°úÂà¤·¸½ºß¤Ï¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¥³¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£