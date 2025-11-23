ÆÃÊÌÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤â¡ªÃæ±ûËÜÀþ³«¶È120¼þÇ¯¡Ä¿ÛË¬ÃÏ°è¤ÇµÇ°¥»¥ì¥â¥Ëー¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ä¹Ìî¸©¤Ë¤¢¤ëJRÃæ±ûËÜÀþ¤ÎÀÄÌø±Ø¤«¤é²¬Ã«±Ø¤Î´Ö¤¬º£Ç¯¤Ç³«¶È120¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬23Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï³«¶È120½µÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ë±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿Îó¼Ö¤Ç¤¹¡£
¿ÛË¬»Ô¤Î¾å¿ÛË¬±Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÇ°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Ï±èÀþ¤Î»ÔÄ¹¤äÄ®Ä¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ìÆü±ØÄ¹¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÃæ±ûËÜÀþ¤ÎÀÄÌø±Ø¤«¤é²¬Ã«±Ø¤Î´Ö¤ÏÌÀ¼£38Ç¯¡Ê1905Ç¯¡Ë11·î25Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¤Ï±èÀþ¤Î4¤Ä¤Î±Ø¤ÇÅ´Æ»¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä±Ø°÷¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£