¡Ö»äÉþ¤Ç¤âÆ±¤¸¤â¤ÎÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¥Æ¥ìÄ«¡¦»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºÇ¿·°áÁõ¤òÈäÏª¡ª¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈþ¿Í¡×¡Ö¥Ä¥à¥Ä¥à²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ºÇ¿·¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»°Ã«¥¢¥Ê¤Ï£²£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ô»°Ã«¤Î°áÁõ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢£²¼ïÎà¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¾æ´¶¤È¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎÎÐ¥·¥¢¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö£³¡¥£´ËçÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï»äÉþ¤Ç¤âÆ±¤¸¤â¤ÎÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ä¥à¥Ä¥à²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈþ¿Í¡×¡Ö¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤â¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¥¤¡×¡ÖÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£